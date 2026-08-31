Vestido de 1.300 horas e show de Ivete: casamento coloca herdeiros da Cimed nos holofotes

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O casamento de Pedro Felmanas com a advogada Ana Luiza Kadi, no último sábado (29), em São Paulo, colocou novamente sob os holofotes a família que está à frente da Cimed. Pedro e seus irmãos, Juliana e Eduardo, são filhos de Karla Marques Felmanas, vice-presidente da farmacêutica, e integram a terceira geração da família a trabalhar na empresa fundada pelo avô.

A festa chamou atenção nas redes sociais pelos detalhes. A cerimônia e a recepção ocorreram na mansão de Karla e incluíram um show de Ivete Sangalo, com abadás distribuídos aos convidados. O vestido da noiva também ganhou destaque: Ana Luiza bordou a peça à mão por cerca de 1.300 horas, usando a técnica de Luneville, cristais Swarovski e paetês comprados na França.

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Pedro e Ana Luiza haviam oficializado a união no civil em agosto. Antes da festa, realizaram outras celebrações, como um noivado na Bahia, um chá bar e um jantar para os padrinhos.

Juliana Felmanas

Filha mais velha de Karla, Juliana é diretora de Planejamento Estratégico e Inovação e é apontada pela mãe como uma das sucessoras da companhia. Um de seus principais projetos foi o Carmed Fini, parceria entre o hidratante labial da Cimed e a fabricante de doces. A ideia da colaboração partiu dela e o lançamento se tornou um grande caso de marketing.

Juliana também liderou o lançamento da Milimetric Pro, marca da Cimed para estética profissional, e foi destaque na Forbes Under 30 no fim do ano passado, aos 26 anos.

Pedro Felmanas

Pedro, que ganhou maior exposição com o casamento, ocupa o cargo de diretor de Inovação e Branding. Em 2024, ele era identificado como gerente executivo de marketing da companhia. Ao anunciar a promoção do filho, Karla afirmou que a trajetória dele na empresa foi construída com responsabilidades e desafios. Pedro também é arquiteto e participou do projeto de reforma da casa da família.

Eduardo Felmanas

O terceiro filho de Karla atua na área de marketing da Cimed como gerente de Marketing Esportivo e Varejo Hospitalar. Eduardo aparece em iniciativas de patrocínio e relacionamento da farmacêutica com clubes e outras propriedades esportivas.

A presença dos filhos de Karla na empresa faz parte do plano de sucessão. A Cimed foi fundada em 1977 por João de Castro Marques, pai de Karla e João Adibe. Hoje, os irmãos dividem a liderança da companhia. Karla começou a trabalhar na empresa após tentar seguir carreira na moda, passando por diversos setores antes de chegar à vice-presidência.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.