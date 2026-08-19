Rifas on-line: o que é ilegal e como fazer de forma legal

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A prisão do influenciador Eduardo Razuk e de outras três pessoas em uma operação contra rifas ilegais de veículos de luxo acendeu um alerta sobre a prática na internet. A ação policial, que resultou na apreensão de mais de 30 carros e no bloqueio de milhões de reais, levanta a dúvida: sorteios on-line são permitidos no Brasil? A resposta exige atenção, pois a atividade, quando não autorizada, é enquadrada como contravenção penal.

Muitas pessoas organizam ou participam desses sorteios digitais sem saber que a prática, na maioria das vezes, é ilegal. A legislação brasileira define a exploração de jogos de azar como uma exclusividade da União, e as rifas são equiparadas a essa modalidade de loteria. Portanto, realizá-las sem a devida autorização do governo configura uma contravenção penal, que é uma infração de menor gravidade que um crime, mas ainda assim passível de punição.

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Rifa on-line é ilegal?

Sim, na maioria dos casos. De acordo com a lei, a exploração de loterias e jogos de azar é um serviço público exclusivo da União. Realizar sorteios sem autorização prévia é uma prática ilegal, enquadrada como contravenção penal pelo artigo 50 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, conhecido como Lei de Contravenções Penais.

A regra vale para qualquer tipo de sorteio em que os participantes pagam um valor para concorrer a um prêmio, seja um produto, um serviço ou dinheiro. A popularização da prática nas redes sociais não altera sua natureza perante a lei, e tanto quem organiza quanto quem ajuda a divulgar pode ser responsabilizado.

Quais as penalidades para rifa ilegal?

A organização de uma rifa sem a devida permissão legal pode levar a sérias consequências. A pena para quem explora jogos de azar prevê prisão simples, de três meses a um ano, além do pagamento de multa. Adicionalmente, todo o valor arrecadado com a venda dos bilhetes e os prêmios podem ser perdidos e apreendidos pelas autoridades.

Dependendo da complexidade e do volume financeiro envolvido na operação, os responsáveis podem ainda ser investigados por outros crimes, como lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e associação criminosa, o que agrava consideravelmente as sanções penais.

Como fazer uma rifa de forma legal

Apesar das restrições é possível realizar sorteios dentro da lei, desde que sejam seguidas regras rigorosas. A autorização deve ser solicitada ao Ministério da Fazenda, que avalia o pedido e estabelece as condições. Geralmente, a permissão é concedida para duas modalidades principais:

Sorteios filantrópicos: organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, como ONGs e entidades religiosas, podem obter autorização para realizar sorteios com o objetivo de arrecadar fundos para suas atividades. Todo o processo deve ser transparente e a prestação de contas é obrigatória;

Promoções comerciais: empresas podem distribuir prêmios gratuitos para alavancar a venda de produtos ou a divulgação da marca. Conhecidos como sorteios na modalidade "assemelhado a concurso", eles também exigem autorização prévia e o cumprimento de uma série de normas para garantir a lisura do processo. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.