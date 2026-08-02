Assine
overlay
Início Trends
Falta de Luz no RJ

Tutora sobe com Golden pesada por 19 andares: 'É o mínimo que posso fazer"

Hope tem displasia no quadril e foi levada nas costas por Tati, que já correu maratona: a cena de amor viralizou e comoveu as redes sociais

Publicidade
Carregando...
CP
Carlos Palermo
CP
Carlos Palermo
Repórter
02/08/2026 15:08

compartilhe

SIGA
×
Tutora carrega cachorrinha no colo por 19 lances de escada e desabafa:
Tutora carrega cachorrinha no colo por 19 lances de escada e desabafa: "Esse é o mínimo que posso fazer" crédito: Tupi

A tutora Tati precisou carregar sua golden retriever Hope, que pesa 27 quilos, pelas escadas por 19 andares. O prédio onde moram ficou sem energia elétrica devido aos fortes ventos que causaram um cenário de caos e destruição no Rio de Janeiro na última quarta-feira (29/7).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O esforço foi necessário porque a cadela sofre de displasia de quadril, um quadro que afeta sua mobilidade. Em um vídeo que viralizou no Instagram, Tati registrou o momento. O temido dia chegou, brincou sobre o início da jornada.

A responsável por Hope é fisicamente ativa e já correu uma maratona, o que ajudou na tarefa. Você treina pra quê? Você treina para isso aqui. Dar a vida de princesa para essa neném aqui, contou enquanto subia os lances de escada.

Tati afirmou que não pensou duas vezes antes de levar a pet para um local seguro. Segundo ela, a situação nas ruas do Rio exigia cautela e ficar do lado de fora do prédio não era uma opção.

Sabe o que é isso? Uma cachorra que tem displasia. E que a gente luta para dar uma boa qualidade de vida pelo maior tempo possível, desabafou. Uma cachorra que literalmente salvou a minha vida. E esse é o mínimo que eu posso fazer por ela.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A cena comoveu a internet e rendeu dezenas de elogios pelo amor compartilhado entre a golden Hope e a jovem.

Tópicos relacionados:

entretenimento

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay