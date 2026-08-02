Tutora sobe com Golden pesada por 19 andares: 'É o mínimo que posso fazer"

A tutora Tati precisou carregar sua golden retriever Hope, que pesa 27 quilos, pelas escadas por 19 andares. O prédio onde moram ficou sem energia elétrica devido aos fortes ventos que causaram um cenário de caos e destruição no Rio de Janeiro na última quarta-feira (29/7).

O esforço foi necessário porque a cadela sofre de displasia de quadril, um quadro que afeta sua mobilidade. Em um vídeo que viralizou no Instagram, Tati registrou o momento. O temido dia chegou, brincou sobre o início da jornada.

A responsável por Hope é fisicamente ativa e já correu uma maratona, o que ajudou na tarefa. Você treina pra quê? Você treina para isso aqui. Dar a vida de princesa para essa neném aqui, contou enquanto subia os lances de escada.

Tati afirmou que não pensou duas vezes antes de levar a pet para um local seguro. Segundo ela, a situação nas ruas do Rio exigia cautela e ficar do lado de fora do prédio não era uma opção.

Sabe o que é isso? Uma cachorra que tem displasia. E que a gente luta para dar uma boa qualidade de vida pelo maior tempo possível, desabafou. Uma cachorra que literalmente salvou a minha vida. E esse é o mínimo que eu posso fazer por ela.

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A cena comoveu a internet e rendeu dezenas de elogios pelo amor compartilhado entre a golden Hope e a jovem.