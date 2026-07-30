Colina do Windows XP está irreconhecível; veja como ela está hoje

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A colina que se tornou o cenário da imagem “Bliss”, o icônico papel de parede do Windows XP, surge hoje seca e praticamente irreconhecível em imagens do Google Street View. A mudança na paisagem acompanha as estações na Califórnia. Em 2006, ela já apareceu seca, mas também foi vista coberta de vinhedos verdes há poucos anos. A famosa foto completará 30 anos em 2026.

A fotografia foi registrada em janeiro de 1996 pelo norte-americano Charles O'Rear, ex-fotógrafo da “National Geographic”. Durante uma viagem entre Napa e Sonoma, na Califórnia, ele viu uma colina intensamente verde após uma chuva e decidiu parar para fazer registros com uma câmera analógica Mamiya RZ67.

A icônica colina de 'Bliss' e sua aparência atual no Google Street View refletem a passagem do tempo e as estações na Califórnia Reprodução / Charles O'Rear / Windows e Reprodução / Google Street View

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A foto perfeita

O'Rear contou a um site australiano que o inverno na região oferecia uma janela de cerca de duas semanas em que a vegetação ficava com um tom verde intenso. As tempestades deixavam o céu limpo, criando as condições ideais para a imagem. Segundo ele, era preciso estar no lugar certo, no momento exato.

Anos depois, a Microsoft licenciou a fotografia e a escolheu como plano de fundo padrão do Windows XP, lançado em 2001. Batizada de “Bliss” (contentamento, em português), a imagem se tornou um dos maiores símbolos da era dos computadores pessoais e é considerada uma das fotografias mais vistas da história.

O local exato do registro foi identificado por Grant Marek, editor do site SFGate, ligado ao jornal “San Francisco Chronicle”. Desde então, a curiosidade sobre a paisagem levou muitas pessoas a acompanhar sua transformação ao longo dos anos.

Atualmente, o Google Street View permite visitar a colina virtualmente e comparar sua aparência com a da foto que marcou gerações. A paisagem, antes conhecida pelo gramado verde e céu azul, hoje apresenta um cenário diferente, reflexo das mudanças naturais e do uso agrícola da área.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.