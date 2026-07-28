Nem tudo é tragédia: 5 boas notícias de 2026 que você não viu

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Em meio a um fluxo intenso de notícias que muitas vezes focam em crises e problemas, diversos acontecimentos positivos acabam passando despercebidos. Separamos cinco fatos, ocorridos em 2026, que mostram avanços reais na ciência, na saúde pública e na conservação ambiental.

Butantan-DV: a primeira vacina do mundo contra a dengue em dose única

Em janeiro de 2026, o Brasil se tornou o primeiro país a oferecer pelo SUS a Butantan-DV, vacina 100% nacional contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan.

É o primeiro imunizante do mundo em dose única contra a doença, com eficácia global de 74,7% contra casos sintomáticos e mais de 90% de proteção contra formas graves.

A vacinação em massa começou em Botucatu (SP) e já se estende a cidades de Minas Gerais, Ceará e São Paulo.

A previsão é de cerca de 30 milhões de doses entregues ao Ministério da Saúde ao longo do ano, graças a uma parceria com a farmacêutica chinesa WuXi.

OMS aprova primeiro tratamento contra malária para bebês

Em março de 2026, a Organização Mundial da Saúde (OMS) aprovou o primeiro medicamento contra a malária formulado especificamente para bebês e crianças muito pequenas.

A dosagem é para crianças com peso entre 2 e 5 quilos, faixa que antes não contava com uma formulação adequada.

Isso elimina a necessidade de dividir comprimidos feitos para crianças maiores, reduzindo erros de dosagem em um grupo especialmente vulnerável à doença.

Vacinação contra HPV associada a menos casos de câncer

Um estudo com mais de 1 milhão de homens e meninos mostrou que a imunização contra o HPV está associada a uma redução significativa no risco de tumores em diferentes partes do corpo.

Levantamentos recentes também apontam queda expressiva nas taxas de mortalidade por câncer de colo do útero em vários países ao longo das últimas décadas.

Esse resultado é fruto de avanços combinados em prevenção, diagnóstico e tratamento.

Quinze novas espécies descobertas nos Andes em três semanas

Uma expedição científica na Cordilheira do Cóndor, no Equador, identificou 14 novas espécies em apenas três semanas de trabalho de campo.

Entre elas, uma rã-de-vidro batizada provisoriamente de Nymphargus dajomesae, em homenagem à halterofilista equatoriana Neisi Dájomes.

Na Ásia, pesquisadores também confirmaram que um lagarto de Taiwan, o Dopasia formosensis, é de fato uma espécie própria, encerrando uma dúvida científica de quase um século.

Parque Nacional Cabo Froward será preservado no Chile

O governo chileno confirmou a preservação do Parque Nacional Cabo Froward, com cerca de 150 mil hectares de florestas subantárticas, turfeiras e litoral na Patagônia.

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A área abriga ecossistemas únicos e espécies selvagens ameaçadas de extinção, e a decisão consolida uma das maiores áreas protegidas da região.