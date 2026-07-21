O império de Jade Picon: de onde vem a fortuna da influenciadora

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Jade Picon se consolidou como uma das maiores influenciadoras e empresárias do Brasil, construindo um patrimônio que vai muito além de suas publicações nas redes sociais. Aos 24 anos, sua trajetória de sucesso é marcada por uma visão de negócios que começou muito antes de sua fama explodir nacionalmente.

Qual o valor da fortuna de Jade Picon?

A fortuna pessoal de Jade Picon não tem valores oficialmente divulgados, mas estimativas de mercado apontam que seus ganhos mensais, somando publicidade e os lucros de suas empresas, podem ultrapassar R$ 1 milhão. Sua estratégia de diversificação de investimentos foi fundamental para a construção de seu patrimônio.

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De onde vem o dinheiro de Jade Picon?

A principal fonte de renda da influenciadora não é única. A estratégia de diversificação foi fundamental para a construção de seu patrimônio. Seus ganhos são distribuídos em diferentes frentes, o que garante estabilidade e potencializa seus lucros. As principais fontes são:

Publicidade nas redes sociais : com milhões de seguidores no Instagram e TikTok, Jade Picon tem um dos cachês mais altos do mercado. O valor para uma sequência de stories pode chegar a R$ 250 mil.

Campanhas publicitárias: a empresária é o rosto de grandes marcas nacionais e internacionais em segmentos como moda, beleza e tecnologia.

Empresas próprias: Jade é fundadora e principal nome por trás de sua própria marca de roupas, que opera com sucesso no modelo de vendas online.

Quais são as empresas de Jade Picon?

O lado empreendedor de Jade Picon é um dos pilares de sua fortuna. Sua principal empresa é a Jade², uma marca de roupas com foco no público jovem e que adota o modelo de lançamentos limitados, conhecido como "drops", para gerar alta demanda e exclusividade, com coleções vendidas exclusivamente pela internet. Em 2024, ela ampliou seus negócios com o lançamento da Aura Beauty, marca de cuidados corporais e, mais tarde, de maquiagem, com produtos desenvolvidos em parceria com a perfumaria suíça Givaudan.

Como a influenciadora começou a carreira?

A carreira de Jade Picon começou na infância, com trabalhos como modelo fotográfica. Sua popularidade cresceu exponencialmente na adolescência, impulsionada por seu irmão, o influenciador Leo Picon. Ela usou a visibilidade inicial para construir sua própria audiência, mas foi sua participação no Big Brother Brasil em 2022 que a projetou nacionalmente. Após o reality, ela estreou como atriz na novela "Travessia" (2022-2023), da Globo, e seguiu investindo na carreira artística: protagonizou a novela vertical "Tudo por Uma Segunda Chance" (2025) e integra o elenco do filme "Cinco Júlias", com estreia prevista para 2026.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.