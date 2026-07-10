5 maiores polêmicas de Maíra Cardi que abalaram as redes sociais

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A influenciadora digital e coach de emagrecimento Maíra Cardi é uma figura que raramente passa despercebida nas redes sociais. Conhecida por suas opiniões fortes sobre saúde, alimentação e relacionamentos, ela coleciona uma série de polêmicas que já mobilizaram a internet e geraram debates acalorados em diversas ocasiões.

Suas declarações e métodos frequentemente dividem opiniões, colocando seu nome entre os assuntos mais comentados do país. Desde associações controversas sobre comida até a exposição de sua vida pessoal, relembre cinco momentos em que a empresária esteve no centro de grandes discussões online.

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O que foi a polêmica do 'estupro alimentar'?

A controvérsia surgiu quando Maíra Cardi usou a expressão “estupro alimentar” para descrever o ato de uma pessoa oferecer comida calórica a alguém que está de dieta. A declaração, feita em suas redes sociais, foi amplamente criticada por banalizar a gravidade do crime de estupro, gerando forte repúdio.

Qual a relação entre bolo de chocolate e doenças, segundo Maíra?

Em um vídeo que viralizou, a influenciadora associou o consumo de um bolo de chocolate a diversas doenças graves, como Alzheimer, câncer e osteoporose. A afirmação foi feita ao analisar uma receita e gerou reação de nutricionistas e médicos, que contestaram a generalização sem base científica.

Como foi a exposição do relacionamento com Arthur Aguiar?

Maíra Cardi detalhou publicamente as traições que sofreu do ator Arthur Aguiar, com quem foi casada e tem uma filha. Ela expôs conversas e situações íntimas, transformando o término em uma narrativa acompanhada por milhões de seguidores. O casal teve idas e vindas, todas documentadas online.

Por que os métodos de emagrecimento de Maíra Cardi são criticados?

Seus programas de emagrecimento, adotados por celebridades como Anitta e Lexa, são frequentemente criticados por promoverem dietas extremamente restritivas. Especialistas apontam riscos à saúde e o potencial para desenvolver transtornos alimentares, questionando a abordagem radical da coach para a perda de peso.

Qual a controvérsia sobre a alimentação da filha de Maíra?

A influenciadora revelou que sua filha, Sophia, fruto do relacionamento com Arthur Aguiar, nunca havia consumido açúcar. A dieta restritiva imposta à criança gerou um intenso debate sobre alimentação infantil, com muitos criticando a decisão e questionando seus possíveis impactos no desenvolvimento e na relação da menina com a comida.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.