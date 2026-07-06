Prêmio milionário da Seleção Brasileira na Copa 2026: veja valores

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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) receberá um total de R$ 131,7 milhões em premiações da Copa do Mundo de 2026, mesmo após a eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final. Este valor inclui 15 milhões de dólares (R$ 77,5 milhões) por alcançar as oitavas e 10,5 milhões de dólares (R$ 54,2 milhões) como participação geral, com 1,5 milhão de dólares (R$ 7,7 milhões) destinados aos custos de preparação. A Copa do Mundo de 2026 promete um recorde de premiações da Fifa, totalizando 727 milhões de dólares.

Entenda as Premiações da Seleção Brasileira na Copa de 2026

Apesar da derrota por 2 a 1 para a Noruega, que resultou na eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, a CBF garantiu uma significativa premiação milionária. A campanha até as oitavas de final assegurou ao Brasil 15 milhões de dólares (equivalente a R$ 77,5 milhões), valor destinado às equipes que terminam a competição entre o 9º e o 16º lugar. Este montante reflete o desempenho da equipe e a estrutura de premiações da Fifa para o torneio.

Valores Detalhados e Investimento em Preparação

Além da quantia pela performance nas oitavas, a CBF já havia assegurado 10,5 milhões de dólares (R$ 54,2 milhões), uma quantia padrão distribuída a todas as 47 seleções participantes da Copa do Mundo de 2026. Desse total, 1,5 milhão de dólares (R$ 7,7 milhões) são especificamente direcionados para os custos de preparação da equipe. Somando todos esses valores, a Seleção Brasileira receberá um total impressionante de R$ 131,7 milhões em premiações da Copa do Mundo.

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Recorde de Premiações da Fifa na Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo de 2026 se destaca por distribuir um total recorde de 727 milhões de dólares em prêmios, o equivalente a cerca de R$ 3,7 bilhões. Este montante representa um aumento significativo de 50% em relação ao distribuído na edição de 2022, no Catar, quando mais de R$ 2 bilhões foram pagos. Naquela edição, o valor já havia sido um acréscimo de 10% em relação ao Mundial da Rússia, em 2018, evidenciando a crescente valorização das premiações da Copa do Mundo pela Fifa.

O Prêmio para o Campeão da Copa de 2026

Neste ano, a seleção campeã da Copa do Mundo de 2026 levará para casa a maior premiação da história: 50 milhões de dólares (R$ 258,5 milhões). Para efeito de comparação, em 2022, a Argentina, vencedora do torneio, embolsou 42 milhões de dólares. Este aumento substancial nas premiações da Fifa reflete a grandiosidade e o impacto global do evento.

Estrutura Completa das Premiações da Copa do Mundo 2026

A Fifa estabeleceu uma estrutura de premiações da Copa do Mundo de 2026 que recompensa as seleções de acordo com seu desempenho no torneio. Confira os valores detalhados:

Campeão: US$ 50 milhões (R$ 258,5 milhões)

Vice-campeão: US$ 33 milhões (R$ 170,6 milhões)

3º lugar: US$ 29 milhões (R$ 149,9 milhões)

4º lugar: US$ 27 milhões (R$ 139,5 milhões)

5º ao 8º lugar: US$ 19 milhões (R$ 98,2 milhões)

9º ao 16º lugar: US$ 15 milhões (R$ 77,5 milhões) - Categoria da Seleção Brasileira

17º ao 32º lugar: US$ 11 milhões (R$ 56,8 milhões)

33º ao 48º lugar: US$ 9 milhões (R$ 46,5 milhões) Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.