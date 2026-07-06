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Prêmio milionário da Seleção Brasileira na Copa 2026: veja valores

Mesmo com a eliminação nas oitavas, a CBF vai embolsar R$ 131,7 milhões; saiba quanto cada seleção pode ganhar no Mundial com premiação recorde

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
06/07/2026 15:20

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Prêmio milionário da Seleção Brasileira na Copa 2026: veja valores
A Seleção Brasileira, protagonista da Copa do Mundo de 2026, garantiu uma alta premiação apesar da eliminação nas oitavas de final. crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) receberá um total de R$ 131,7 milhões em premiações da Copa do Mundo de 2026, mesmo após a eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final. Este valor inclui 15 milhões de dólares (R$ 77,5 milhões) por alcançar as oitavas e 10,5 milhões de dólares (R$ 54,2 milhões) como participação geral, com 1,5 milhão de dólares (R$ 7,7 milhões) destinados aos custos de preparação. A Copa do Mundo de 2026 promete um recorde de premiações da Fifa, totalizando 727 milhões de dólares.

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Entenda as Premiações da Seleção Brasileira na Copa de 2026

Apesar da derrota por 2 a 1 para a Noruega, que resultou na eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, a CBF garantiu uma significativa premiação milionária. A campanha até as oitavas de final assegurou ao Brasil 15 milhões de dólares (equivalente a R$ 77,5 milhões), valor destinado às equipes que terminam a competição entre o 9º e o 16º lugar. Este montante reflete o desempenho da equipe e a estrutura de premiações da Fifa para o torneio.

Valores Detalhados e Investimento em Preparação

Além da quantia pela performance nas oitavas, a CBF já havia assegurado 10,5 milhões de dólares (R$ 54,2 milhões), uma quantia padrão distribuída a todas as 47 seleções participantes da Copa do Mundo de 2026. Desse total, 1,5 milhão de dólares (R$ 7,7 milhões) são especificamente direcionados para os custos de preparação da equipe. Somando todos esses valores, a Seleção Brasileira receberá um total impressionante de R$ 131,7 milhões em premiações da Copa do Mundo.

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Recorde de Premiações da Fifa na Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo de 2026 se destaca por distribuir um total recorde de 727 milhões de dólares em prêmios, o equivalente a cerca de R$ 3,7 bilhões. Este montante representa um aumento significativo de 50% em relação ao distribuído na edição de 2022, no Catar, quando mais de R$ 2 bilhões foram pagos. Naquela edição, o valor já havia sido um acréscimo de 10% em relação ao Mundial da Rússia, em 2018, evidenciando a crescente valorização das premiações da Copa do Mundo pela Fifa.

O Prêmio para o Campeão da Copa de 2026

Neste ano, a seleção campeã da Copa do Mundo de 2026 levará para casa a maior premiação da história: 50 milhões de dólares (R$ 258,5 milhões). Para efeito de comparação, em 2022, a Argentina, vencedora do torneio, embolsou 42 milhões de dólares. Este aumento substancial nas premiações da Fifa reflete a grandiosidade e o impacto global do evento.

Estrutura Completa das Premiações da Copa do Mundo 2026

A Fifa estabeleceu uma estrutura de premiações da Copa do Mundo de 2026 que recompensa as seleções de acordo com seu desempenho no torneio. Confira os valores detalhados:

  • Campeão: US$ 50 milhões (R$ 258,5 milhões)

  • Vice-campeão: US$ 33 milhões (R$ 170,6 milhões)

  • 3º lugar: US$ 29 milhões (R$ 149,9 milhões)

  • 4º lugar: US$ 27 milhões (R$ 139,5 milhões)

  • 5º ao 8º lugar: US$ 19 milhões (R$ 98,2 milhões)

  • 9º ao 16º lugar: US$ 15 milhões (R$ 77,5 milhões) - Categoria da Seleção Brasileira

  • 17º ao 32º lugar: US$ 11 milhões (R$ 56,8 milhões)

  • 33º ao 48º lugar: US$ 9 milhões (R$ 46,5 milhões)

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