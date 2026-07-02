A espinha dorsal do Brasil: a importância econômica da rodovia BR-116

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Muito mais do que uma longa faixa de asfalto, a BR-116 funciona como a principal artéria da economia brasileira. Com aproximadamente 4.660 quilômetros de extensão, ela cruza o Brasil do Nordeste ao Sul, ligando Fortaleza (CE) a Jaguarão (RS). Ao atravessar dez estados — Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul —, a rodovia conecta importantes centros urbanos e polos produtores, sendo um termômetro direto da atividade econômica nacional.

Artéria logística e econômica

No setor agrícola, a rodovia é a principal via para o escoamento de safras do interior para os portos e grandes centros consumidores. Commodities como soja, milho e café, além de carnes e frutas destinadas tanto ao mercado interno quanto à exportação, dependem do fluxo contínuo na BR-116 para chegar ao seu destino a tempo.

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A indústria também tem na rodovia um pilar fundamental. A BR-116 conecta o maior parque industrial do país, localizado em São Paulo, às dinâmicas economias do Sul e do Nordeste. Peças, insumos e produtos acabados são transportados diariamente, alimentando cadeias de produção complexas onde qualquer interrupção no tráfego pode gerar atrasos e prejuízos milionários.

Os desafios no caminho do progresso

Apesar de sua importância, a BR-116 enfrenta desafios que persistem em 2026. O alto volume de veículos, especialmente caminhões, ainda causa congestionamentos e exige manutenção constante. Embora os investimentos do governo federal em obras de duplicação e recuperação, anunciados no último biênio, tenham melhorado a segurança em pontos críticos, trechos da rodovia, como a Régis Bittencourt entre São Paulo e Curitiba, continuam a registrar altos índices de acidentes. A modernização, impulsionada por novas concessões, avança como uma promessa para garantir que essa espinha dorsal continue a sustentar o crescimento do país com mais eficiência e segurança.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.