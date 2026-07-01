O que aconteceu com os outros membros do grupo Village People

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A recente notícia da morte de Victor Willis, o icônico "policial" e inconfundível voz por trás do Village People, aos 74 anos, trouxe de volta a curiosidade sobre o destino dos outros integrantes que marcaram a era da música Disco. Com seus personagens e hits como “Y.M.C.A.” e “Macho Man”, o grupo se tornou um fenômeno global no final dos anos 70, e o legado de seus membros continua vivo de diferentes formas.

Formado em 1977, o Village People foi concebido para atrair o público da disco music com uma imagem que celebrava arquétipos da masculinidade. A formação clássica, que conquistou o mundo, contava com seis artistas, cada um com uma trajetória particular após o auge da fama.

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O destino de cada membro do Village People

Enquanto Victor Willis seguiu em carreira solo e batalhas judiciais pelos direitos autorais das músicas, os outros membros tomaram rumos diversos. Alguns permaneceram nos palcos, outros buscaram uma vida longe dos holofotes.

Felipe Rose (o indígena): Um dos membros fundadores, Rose continuou sua carreira na música. Lançou trabalhos solo e se tornou um defensor de causas ligadas à herança nativo-americana. Ele também se apresenta regularmente, mantendo viva a energia da era Disco.

Alex Briley (o militar): Um dos membros fundadores, esteve presente em praticamente todas as formações do grupo ao longo das décadas, sendo um dos elos mais duradouros com a história original da banda.

Randy Jones (o cowboy): Após deixar o grupo em 1980, Jones investiu em uma carreira solo, lançando álbuns e atuando em filmes e peças de teatro. Ele se tornou uma figura conhecida no cenário de Nova York e um ícone da comunidade LGBTQ+.

David Hodo (o operário): Hodo se aposentou oficialmente dos palcos há alguns anos. Ele optou por uma vida mais reservada após décadas de turnês e apresentações, deixando para trás a rotina agitada da indústria musical.

Glenn Hughes (o motoqueiro): O icônico “leatherman” da banda teve uma trajetória mais curta. Hughes faleceu há 25 anos, em março de 2001, aos 50 anos, em decorrência de um câncer de pulmão. Sua presença de palco e voz marcante são lembradas com carinho pelos fãs.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.