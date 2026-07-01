O legado do Village People: do ícone LGBTQIA+ à herança após a morte de Victor Willis

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

A recente morte de Victor Willis, fundador e vocalista principal do Village People, em 30 de junho, aos 74 anos, trouxe de volta os holofotes para o legado do grupo. A banda transcendeu as paradas de sucesso da era disco para se tornar um dos símbolos mais duradouros da cultura LGBTQIA+. Com suas fantasias icônicas e refrões contagiantes, o grupo transformou estereótipos da masculinidade em uma celebração de liberdade e orgulho em uma época de intensa repressão.

Formado em Nova York no final dos anos 1970, o grupo foi idealizado para atrair o público gay frequentador das discotecas. Cada integrante representava um arquétipo do imaginário masculino americano: o policial, o operário/carpinteiro, o cowboy, o soldado, o indígena e o motoqueiro. Essa representação visual, combinada com letras de duplo sentido, criou uma linguagem que falava diretamente com a comunidade gay, mas que também conquistava o público heterossexual.

Leia Mais

Símbolos de uma geração

As músicas do Village People funcionavam como um código. Enquanto a maioria das pessoas via “Y.M.C.A.” como uma canção sobre a Associação Cristã de Moços, para muitos homens gays, a letra celebrava um conhecido ponto de encontro e um espaço seguro. A música se tornou um hino não oficial de aceitação e de comunidade, convidando todos a encontrarem seu lugar e serem felizes.

Da mesma forma, “Macho Man” e “In the Navy” brincavam com a ideia de virilidade de forma exagerada e teatral. O grupo usava o humor e a ironia para subverter a rigidez das normas de gênero, propondo uma masculinidade mais fluida e divertida. As coreografias e a energia contagiante nos palcos reforçavam essa mensagem de alegria e autoaceitação, algo revolucionário para a época.

Legado que atravessa décadas

O sucesso massivo do Village People levou a cultura gay para o centro do debate público global, mesmo que de forma velada para muitos. O impacto da banda, no entanto, não se limitou à sua época. Em 2020, “Y.M.C.A.” foi adicionada ao Registro Nacional de Gravações dos EUA e ao Grammy Hall of Fame, consolidando seu status cultural. O grupo permaneceu ativo por décadas com diferentes formações, mesmo após a perda de membros como Glenn Hughes (o motoqueiro) em 2001.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.