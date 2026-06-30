Além dos bois: conheça as outras figuras do Festival de Parintins

A disputa entre os bois Garantido e Caprichoso mobiliza o Brasil a cada mês de junho, mas o espetáculo no Bumbódromo de Parintins, no Amazonas, vai muito além da rivalidade entre o vermelho e o azul. A festa é um grande teatro a céu aberto, onde cada item em avaliação conta pontos preciosos. Figuras humanas, que dão vida às lendas e à cultura local, são essenciais para a vitória.

Esses personagens representam a alma do festival, encenando o auto do boi e as tradições dos povos da floresta. Suas performances são avaliadas com o mesmo rigor que as alegorias e as toadas. Entender o papel de cada um é mergulhar na verdadeira magia de Parintins e compreender como um boi-bumbá se torna campeão.

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Conheça os principais personagens do festival

Pajé: É o curandeiro e líder espiritual da tribo. Sua apresentação é um dos momentos mais aguardados, envolvendo rituais de cura e conexão com o mundo místico. Ele é responsável por ressuscitar o boi, um dos pontos altos da narrativa, e sua performance é avaliada pela expressividade e força cênica.

Cunhã-Poranga: Representa a mulher mais bela da tribo. Ela é uma guerreira que simboliza a força e a beleza indígena. Sua dança é vibrante e expressiva, e ela precisa cativar os jurados e o público com seu carisma, movimentos e interação com a galera, como é chamada a torcida.

Rainha do Folclore: Sua função é representar a riqueza das lendas, mitos e do folclore amazônico. A performance deve ser majestosa e carregar a simbologia da cultura popular. É uma figura que celebra as tradições que formam a identidade do festival.

Sinhazinha da Fazenda: Ela é a filha do dono da fazenda, personagem central na lenda que deu origem à festa. Representa a graça, a delicadeza e a pureza. Sua dança é mais clássica e sutil, evocando a figura de uma nobre do campo em meio à celebração popular.

Porta-Estandarte: Carrega o símbolo máximo do seu boi, o estandarte. Este item exige força, equilíbrio e elegância, pois ela precisa conduzir o pavilhão com leveza e garra, sem deixá-lo tocar o chão. A performance é uma demonstração de orgulho e defesa das cores do bumbá.

Apresentador: É o mestre de cerimônias da festa. Com sua voz, ele comanda o espetáculo, narra a história, inflama a torcida e interage com todos os itens da arena. Um bom apresentador consegue transformar a apresentação em um evento ainda mais emocionante.

Levantador de Toadas: É o cantor oficial, a voz que embala o espetáculo. Ele interpreta as toadas, as músicas que contam a história e exaltam a cultura amazônica. A afinação, a emoção e a capacidade de conduzir a arena com seu canto são fundamentais para a pontuação. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.