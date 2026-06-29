O bilionário mercado do horóscopo: quanto movimenta a astrologia

A busca por respostas nas estrelas criou um negócio bilionário na Terra. O mercado da astrologia, antes limitado a colunas de jornais e revistas, movimentou cerca de US$ 15,16 bilhões globalmente em 2025 e, segundo análises do Market Research Future, tem projeção de alcançar US$ 25,61 bilhões até 2034. Esse crescimento é impulsionado por aplicativos, redes sociais e uma nova geração de consumidores que veem no horóscopo uma ferramenta de autoconhecimento.

A grande virada aconteceu com a popularização dos smartphones, principalmente após 2010, e ganhou aceleração durante a pandemia de COVID-19. Aplicativos como o Co-Star e The Pattern transformaram a consulta diária dos signos em uma experiência interativa e personalizada, com notificações e análises detalhadas. Com mais de 20 milhões de downloads apenas no Co-Star, a astrologia se consolidou como um segmento de destaque na economia digital.

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O mercado de aplicativos de astrologia, por si só, cresceu de aproximadamente US$ 4,7 bilhões em 2025 para US$ 5,7 bilhões em 2026. Essa expansão, no entanto, não se limitou aos apps. Plataformas como Instagram e TikTok se tornaram um terreno fértil para astrólogos e influenciadores digitais, que criam conteúdo diário, constroem comunidades engajadas e monetizam seu trabalho por meio de publicidade, assinaturas e venda de serviços personalizados.

Além da previsão diária

O ecossistema econômico da astrologia moderna é diversificado e vai muito além da simples leitura do horóscopo do dia. O faturamento do setor vem de múltiplas fontes, que atendem desde o curioso até o estudante dedicado. Entre os principais produtos e serviços oferecidos estão:

Consultas personalizadas: leituras de mapa astral e trânsitos planetários, que podem custar de dezenas a centenas de reais por sessão.

Cursos e workshops: formações online e presenciais para quem deseja aprender os fundamentos da astrologia ou se aprofundar no tema.

Produtos licenciados: de velas e cristais a joias, roupas e itens de decoração, tudo personalizado com temas astrológicos.

Conteúdo por assinatura: newsletters, podcasts e plataformas que oferecem análises aprofundadas mediante pagamento de uma taxa mensal.

Este crescimento é sustentado principalmente por um público mais jovem, como os Millennials e a Geração Z. Esses grupos buscam formas alternativas de espiritualidade e orientação, encontrando na astrologia um sistema para entender melhor a si mesmos e suas relações. Geograficamente, enquanto a região Ásia-Pacífico lidera o consumo, a América do Norte representa 37% do mercado global. A linguagem acessível e o formato digital facilitaram essa conexão, transformando um saber antigo em um produto de consumo moderno e altamente lucrativo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.