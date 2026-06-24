As metas do PNE 2014-2024 que o Brasil não conseguiu cumprir; veja balanço final

O Plano Nacional de Educação (PNE) que vigorou de 2014 a 2024, prorrogado até dezembro de 2025, encerrou-se com um balanço preocupante. Das 20 metas traçadas para a educação brasileira, a maioria não foi cumprida, deixando um legado de desafios estruturais que o novo PNE 2026-2036, sancionado em abril deste ano, terá que enfrentar.

O PNE 2014-2024 foi sancionado como uma lei que deveria guiar os rumos da educação em todas as esferas, da creche à pós-graduação, com metas que envolviam desde a universalização do acesso até a valorização dos profissionais. No entanto, a realidade mostrou que a distância entre o planejado e o executado foi grande em áreas fundamentais.

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Principais metas não alcançadas pelo PNE 2014-2024

Diversos objetivos estratégicos não foram alcançados durante a vigência do plano, impactando diretamente milhões de estudantes e professores. O cenário final revelou que os problemas mais graves se concentraram em pontos que são a base para um sistema educacional justo e eficiente.

Universalização da pré-escola: a meta previa atender 100% das crianças de 4 e 5 anos, mas o país não atingiu essa cobertura total. A maior dificuldade, contudo, esteve nas creches, onde o objetivo era matricular 50% das crianças de até 3 anos, um índice que permaneceu distante da realidade em muitas cidades.

Educação em tempo integral: o plano estabelecia que ao menos 25% dos alunos da educação básica deveriam estudar em jornada de tempo integral. A expansão foi lenta e desigual, e o percentual alcançado foi significativamente inferior ao estipulado, privando os estudantes de um ambiente de aprendizado mais completo.

Valorização dos professores: um dos pontos mais sensíveis era equiparar o rendimento médio dos profissionais do magistério ao de outros trabalhadores com escolaridade equivalente. Essa meta não foi cumprida, o que contribuiu para a desvalorização da carreira e a dificuldade em atrair e reter talentos.

Investimento em educação: talvez a meta mais estruturante, a de investir o equivalente a 10% do Produto Interno Bruto (PIB) em educação pública, nunca foi alcançada. O financiamento se manteve em patamares inferiores, comprometendo a capacidade do Estado de promover as melhorias necessárias em infraestrutura e qualidade.

O não cumprimento desses e de outros objetivos do PNE 2014-2024 aprofundou as desigualdades sociais e educacionais no Brasil. A falta de vagas em creches, por exemplo, impactou diretamente a capacidade de muitas mães ingressarem no mercado de trabalho, enquanto a baixa remuneração dos professores afetou a qualidade do ensino oferecido.

Em abril de 2026, foi sancionado o novo Plano Nacional de Educação (Lei 15.388/2026), que estabelece diretrizes para o decênio 2026-2036. O novo plano apresenta 19 objetivos, 73 metas e 372 estratégias, com foco em aprendizagem, equidade e fortalecimento da governança educacional. Entre as principais mudanças está a meta de alcançar 7,5% do PIB em investimentos públicos em educação até 2033 e 10% ao final do decênio.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.