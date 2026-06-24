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Cultura do cancelamento: justiça social ou punição sem limites?

Entenda como funciona a responsabilização online e a cultura do cancelamento nas redes sociais

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
24/06/2026 16:02

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Cultura do cancelamento: justiça social ou punição sem limites?
O engajamento em redes sociais, como na cultura do cancelamento, gera intensas reações e debates acalorados. crédito: Estado de Minas/ Imagem gerada por IA

A mobilização online pode levar a consequências jurídicas reais. O termo “cancelamento” se refere a um boicote coletivo, geralmente organizado em redes sociais, que visa retirar o apoio e a visibilidade de uma figura pública após falas ou atos considerados ofensivos.

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A prática não é totalmente nova e pode ser vista como uma evolução do boicote tradicional. A diferença está na velocidade e no alcance que a internet proporciona. Em questão de horas, uma campanha de cancelamento pode tomar proporções globais, impulsionada por hashtags e pelo compartilhamento massivo de informações.

Os dois lados do cancelamento

A cultura do cancelamento ganhou força como uma ferramenta para dar voz a grupos minorizados e cobrar responsabilidade de pessoas em posição de poder. Para muitos, é uma forma de justiça social, forçando figuras públicas a arcarem com as consequências de seus atos e promovendo um ambiente de maior respeito e inclusão.

Através da mobilização online, empresas foram levadas a rever práticas, e celebridades precisaram se desculpar publicamente por comportamentos inadequados. Nesse sentido, o cancelamento atua como um mecanismo de controle social, estabelecendo novos limites para o que é aceitável no debate público.

Por outro lado, o fenômeno é criticado por seu potencial destrutivo e pela falta de espaço para o diálogo ou a reabilitação. O julgamento costuma ser rápido e implacável, muitas vezes sem uma análise aprofundada do contexto. Essa dinâmica pode levar a um “linchamento virtual”, no qual a punição é desproporcional ao erro cometido.

A velocidade com que as informações se espalham também abre margem para a disseminação de notícias falsas e ataques coordenados. O debate central gira em torno de encontrar um equilíbrio: como responsabilizar alguém por seus erros sem promover um ambiente de perseguição e ódio, onde um equívoco pode significar o fim de uma carreira de forma irreversível.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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