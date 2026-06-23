Onde fazer teste de HIV de graça e com sigilo em todo o Brasil
O diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento; veja um guia de como e onde encontrar os Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) do SUS
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Conhecer o próprio status sorológico é o primeiro passo para o cuidado com a saúde. No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece testes de HIV gratuitos, sigilosos e rápidos em todo o território nacional.
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O acesso ao diagnóstico é um direito de todos e essencial para controlar a epidemia. A testagem permite o início imediato do tratamento, caso o resultado seja positivo, garantindo mais qualidade de vida e interrompendo a cadeia de transmissão do vírus.
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Como é feito o teste rápido de HIV?
O procedimento mais comum na rede pública é o teste rápido. Ele é simples e prático, realizado com uma gota de sangue da ponta do dedo ou com fluido oral, e o resultado fica pronto em até 30 minutos. Isso agiliza todo o processo de diagnóstico e acolhimento.
Todo o processo é acompanhado por profissionais de saúde qualificados. Eles oferecem aconselhamento antes e depois do exame, criando um ambiente seguro para tirar dúvidas, receber orientações sobre prevenção e obter o suporte necessário, independentemente do resultado.
E a janela imunológica?
É importante saber que existe um período chamado janela imunológica, que é o tempo entre a infecção pelo HIV e a detecção do vírus pelo teste. Esse período geralmente é de 30 dias. Caso a testagem seja feita durante essa janela e o resultado seja negativo, é recomendado repetir o exame após o prazo indicado pelo profissional de saúde para confirmar o diagnóstico.
Onde fazer o teste de graça
A principal porta de entrada para a testagem são os Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA). Essas unidades são especializadas em saúde sexual e oferecem exames não apenas para o HIV, mas também para outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), como sífilis e hepatites virais.
Para encontrar o serviço de saúde mais próximo, o cidadão pode ligar para o Disque Saúde (136) ou consultar os canais oficiais do Ministério da Saúde. O site do Departamento de HIV/Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis (DATHI) também disponibiliza listas de endereços por estado e cidade.
Além dos CTAs, muitas Unidades Básicas de Saúde (UBS), os populares postos de saúde, também realizam a testagem. A recomendação é procurar a unidade do seu bairro para verificar a disponibilidade do serviço. O SUS também distribui autotestes de HIV, que podem ser retirados gratuitamente em alguns desses serviços para serem feitos em casa com privacidade.
Receber o diagnóstico precoce é crucial. O tratamento antirretroviral, também fornecido gratuitamente pelo SUS, permite que a pessoa que vive com HIV tenha uma vida longa e saudável. Com a adesão correta à medicação, a carga viral se torna indetectável, impedindo a transmissão do vírus por via sexual — um conceito cientificamente comprovado e conhecido como Indetectável = Intransmissível (I=I).
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.