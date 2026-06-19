Entenda como funciona o licenciamento ambiental e as brechas exploradas por criminosos
Entenda as etapas de um licenciamento ambiental e as brechas que motivam atuações criminosas
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O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo obrigatório para a instalação de qualquer empreendimento que utilize recursos naturais ou possa causar algum tipo de poluição ou degradação. O objetivo é garantir que a atividade seja realizada de forma sustentável, com medidas de controle e mitigação de danos.
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Acontecimentos recentes jogam luz sobre a escalada de crimes que se originam na vulnerabilidade de um sistema crucial para o equilíbrio entre desenvolvimento e meio ambiente e a necessidade de saber mais informações sobre este processo por cidadãos, para devida cobrança das autoridades responsáveis.
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As etapas do licenciamento
O processo é conduzido pelos órgãos ambientais competentes, como o Ibama em nível federal ou secretarias estaduais e municipais, e geralmente é dividido em três fases principais. Cada etapa resulta na emissão de uma licença específica:
Licença Prévia (LP): É a primeira fase. Analisa a localização e a concepção do projeto, atestando sua viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos a serem atendidos nas próximas etapas.
Licença de Instalação (LI): Autoriza o início da construção ou instalação do empreendimento. Nesta fase, o projeto já foi detalhado e as medidas de controle ambiental foram apresentadas.
Licença de Operação (LO): Permite que a atividade comece a funcionar, após a verificação do cumprimento das exigências feitas nas licenças anteriores e da eficácia das medidas de controle ambiental.
As brechas que facilitam crimes
As fraudes ocorrem quando uma ou mais dessas etapas são burladas. Esquemas de corrupção podem envolver a aprovação de estudos de impacto ambiental fraudulentos, que minimizam ou omitem os riscos reais do projeto.
A pressão política e econômica sobre os órgãos fiscalizadores e a falta de monitoramento contínuo também abrem espaço para que empresas descumpram as condicionantes ambientais. O resultado é a degradação de ecossistemas importantes, colocando em risco a biodiversidade e a segurança de comunidades inteiras.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.