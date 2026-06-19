Assine
overlay
Início Trends
Bem Viver

Alinhamento de planetas: o que significa para a astrologia e a astronomia

O fenômeno celeste é visto de formas bem diferentes; entenda o que o fascinante alinhamento representa para a ciência e para as interpretações astrais

Publicidade
Carregando...
RF
Raissa Ferri
RF
Raissa Ferri
Repórter
19/06/2026 08:30

compartilhe

SIGA
×
Alinhamento de planetas: o que significa para a astrologia e a astronomia
O sistema solar, com seus planetas em órbita, é palco de alinhamentos planetários que fascinam a astronomia e a astrologia. crédito: Pexels/ Zelch Csaba

Um fascinante alinhamento de três planetas do sistema solar está atraindo os olhares de curiosos e entusiastas do céu neste mês de junho. Visível logo após o pôr do sol, o fenômeno reúne Mercúrio, Vênus e Júpiter em uma mesma região celeste, criando um espetáculo que, dependendo de quem o interpreta, carrega significados bem distintos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O evento celestial desperta o interesse tanto da astronomia quanto da astrologia. No entanto, as duas áreas enxergam o alinhamento planetário a partir de perspectivas completamente diferentes. Enquanto uma se baseia em cálculos e na física do universo, a outra busca interpretações sobre a influência desses astros na vida humana.

Leia Mais

O que diz a astronomia

Para a ciência, o fenômeno é uma questão de perspectiva. Os planetas não estão, de fato, formando uma linha reta no espaço. O que acontece é que, vistos da Terra, eles parecem estar próximos uns dos outros em sua órbita ao redor do Sol. Essa configuração visual é resultado das diferentes velocidades e trajetórias de cada planeta.

A astronomia trata o evento como uma bela coincidência orbital, uma oportunidade para observação e estudo. Este alinhamento não tem qualquer impacto físico na Terra. As forças gravitacionais combinadas dos planetas são insignificantes e não causam terremotos, marés anormais ou qualquer outro efeito perceptível em nosso cotidiano.

A visão da astrologia

Já para a astrologia, o cenário é bem diferente. Um alinhamento como este, conhecido como "stellium" quando vários planetas se agrupam em um mesmo signo ou casa, é visto como um momento de grande concentração de energia. Acredita-se que essa união planetária pode intensificar temas e tendências associados aos planetas e signos envolvidos.

Essa configuração astral é interpretada como um portal para novos começos, mudanças significativas ou a culminação de eventos importantes. Cada pessoa poderia sentir essa influência de maneira única, dependendo de como o alinhamento interage com seu mapa astral pessoal.

Como observar o alinhamento

Observar o fenômeno exige um pouco de planejamento, mas é acessível. A melhor janela de visualização ocorre logo após o pôr do sol, olhando na direção do horizonte oeste.

  • Visibilidade: Os três planetas — Mercúrio, Vênus e Júpiter — são visíveis a olho nu, aparecendo como pontos brilhantes no céu. Vênus e Júpiter são os mais luminosos e fáceis de identificar.

  • Dica extra: Aplicativos de astronomia para celular podem ajudar a localizar cada planeta no céu, facilitando a identificação e tornando a experiência mais rica.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay