Alinhamento de planetas: o que significa para a astrologia e a astronomia

Um fascinante alinhamento de três planetas do sistema solar está atraindo os olhares de curiosos e entusiastas do céu neste mês de junho. Visível logo após o pôr do sol, o fenômeno reúne Mercúrio, Vênus e Júpiter em uma mesma região celeste, criando um espetáculo que, dependendo de quem o interpreta, carrega significados bem distintos.

O evento celestial desperta o interesse tanto da astronomia quanto da astrologia. No entanto, as duas áreas enxergam o alinhamento planetário a partir de perspectivas completamente diferentes. Enquanto uma se baseia em cálculos e na física do universo, a outra busca interpretações sobre a influência desses astros na vida humana.

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O que diz a astronomia

Para a ciência, o fenômeno é uma questão de perspectiva. Os planetas não estão, de fato, formando uma linha reta no espaço. O que acontece é que, vistos da Terra, eles parecem estar próximos uns dos outros em sua órbita ao redor do Sol. Essa configuração visual é resultado das diferentes velocidades e trajetórias de cada planeta.

A astronomia trata o evento como uma bela coincidência orbital, uma oportunidade para observação e estudo. Este alinhamento não tem qualquer impacto físico na Terra. As forças gravitacionais combinadas dos planetas são insignificantes e não causam terremotos, marés anormais ou qualquer outro efeito perceptível em nosso cotidiano.

A visão da astrologia

Já para a astrologia, o cenário é bem diferente. Um alinhamento como este, conhecido como "stellium" quando vários planetas se agrupam em um mesmo signo ou casa, é visto como um momento de grande concentração de energia. Acredita-se que essa união planetária pode intensificar temas e tendências associados aos planetas e signos envolvidos.

Essa configuração astral é interpretada como um portal para novos começos, mudanças significativas ou a culminação de eventos importantes. Cada pessoa poderia sentir essa influência de maneira única, dependendo de como o alinhamento interage com seu mapa astral pessoal.

Como observar o alinhamento

Observar o fenômeno exige um pouco de planejamento, mas é acessível. A melhor janela de visualização ocorre logo após o pôr do sol, olhando na direção do horizonte oeste.

Visibilidade: Os três planetas — Mercúrio, Vênus e Júpiter — são visíveis a olho nu, aparecendo como pontos brilhantes no céu. Vênus e Júpiter são os mais luminosos e fáceis de identificar.

Dica extra: Aplicativos de astronomia para celular podem ajudar a localizar cada planeta no céu, facilitando a identificação e tornando a experiência mais rica. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.