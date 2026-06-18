O poder do DNA: como a ciência ajuda a solucionar crimes e a corrigir erros

A análise de DNA está redefinindo os limites da justiça no Brasil e no mundo. O que antes parecia um roteiro de ficção científica hoje é uma ferramenta crucial, capaz não apenas de apontar culpados em novos crimes, mas também de reescrever o passado, corrigindo sentenças e inocentando pessoas condenadas injustamente.

Cada pessoa possui um código genético único, uma espécie de impressão digital biológica. Essa característica torna a prova de DNA extremamente confiável. Um fio de cabelo, uma gota de suor ou vestígios de pele deixados em uma cena de crime podem ser suficientes para conectar um suspeito ao ocorrido com uma precisão que outros tipos de evidência raramente alcançam.

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Com o avanço da tecnologia, os exames se tornaram mais rápidos, baratos e sensíveis. Isso permite que laboratórios analisem amostras antigas e degradadas que, décadas atrás, seriam consideradas inúteis. É essa capacidade que abre uma nova porta para casos arquivados ou com condenações baseadas em provas frágeis.

A chance de corrigir o passado

A revisão criminal é o instrumento jurídico que permite reexaminar uma sentença judicial já definitiva. Uma condenação não significa, necessariamente, o fim da linha. Se uma nova prova surge, capaz de demonstrar a inocência do condenado, a defesa pode solicitar que o caso seja reaberto e analisado novamente.

Nesse cenário, o teste de DNA se torna um dos argumentos mais fortes. Uma análise genética que exclui a participação de um condenado no crime tem um peso imenso nos tribunais. Muitos casos de revisão criminal bem-sucedidos se baseiam em exames de DNA realizados anos após o julgamento original, revelando erros que levaram uma pessoa inocente para a prisão.

Bancos de perfis genéticos no Brasil

O impacto da tecnologia é duplo. Ao mesmo tempo em que pode libertar um inocente, ela também consegue identificar o verdadeiro autor do crime. No Brasil, essa ferramenta é regulamentada pela Lei nº 12.654/2012, que prevê a coleta de perfil genético como forma de identificação criminal. Esses dados alimentam a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG), que conecta laboratórios estaduais e federais, permitindo o cruzamento de vestígios de cenas de crime com o DNA de pessoas já condenadas e solucionando mistérios que pareciam destinados a permanecer sem resposta.

A evolução constante dos métodos de análise genética promete tornar essa ferramenta ainda mais poderosa. A capacidade de extrair informações de amostras cada vez menores e mais complexas garante que a ciência continue sendo uma aliada fundamental na busca por uma justiça mais precisa e correta.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.