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O fenômeno das novelas turcas: por que elas fazem tanto sucesso no Brasil?

As produções da Turquia viraram febre no Brasil; entenda os elementos da trama, da cultura e da produção que conquistaram a audiência brasileira

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
17/06/2026 18:29

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O fenômeno das novelas turcas: por que elas fazem tanto sucesso no Brasil?
Dramas familiares e romances proibidos são pilares das novelas turcas que conquistam o público brasileiro. crédito: Netflix/ Divulgação oficial

As novelas turcas invadiram as telas brasileiras e se transformaram em um verdadeiro fenômeno de audiência. Com tramas que prendem a atenção e a popularidade de protagonistas carismáticos, essas produções deixaram de ser um nicho para se tornarem queridinhas do público que busca histórias envolventes nos serviços de streaming.

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O sucesso não acontece por acaso. A combinação de roteiros bem construídos, alta qualidade de produção e uma abordagem cultural distinta são os principais ingredientes que explicam por que essas obras conquistaram um espaço tão relevante no país. Elas oferecem uma alternativa às narrativas já conhecidas pelo espectador brasileiro.

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O que explica o sucesso?

O pilar dessas produções está em suas tramas universais, que focam em dramas familiares, romances proibidos, vingança e superação. Esses temas, embora clássicos, são apresentados com uma profundidade emocional que gera forte identificação. As histórias são desenvolvidas sem pressa, permitindo que o público se conecte com os personagens.

Outro ponto forte é a qualidade cinematográfica. As novelas turcas se destacam por sua fotografia impecável e por cenários deslumbrantes, que frequentemente exibem as paisagens históricas e modernas de cidades como Istambul. O cuidado com figurinos e locações eleva a experiência visual a um patamar de superprodução.

A abordagem cultural também é um diferencial. As tramas exploram valores familiares e sociais que, embora específicos da cultura turca, dialogam com temas conservadores e tradicionais presentes no imaginário de parte do público brasileiro. As histórias de amor, por exemplo, costumam ser mais focadas no romance e na tensão do que em cenas de intimidade explícita.

Por fim, a facilidade de acesso consolidou o fenômeno. Grandes plataformas de streaming, como Globoplay, Netflix, HBO Max e Amazon Prime Video, investiram em um catálogo variado de títulos turcos. Essa disponibilidade permite que o espectador maratone as séries no seu próprio ritmo, impulsionando ainda mais a popularidade dessas produções no Brasil.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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