Quanto custa lançar um foguete? Veja os valores da SpaceX e concorrentes

Colocar um satélite em órbita ou enviar uma carga ao espaço já foi uma operação de custo proibitivo para muitos, mas a SpaceX, empresa de Elon Musk, transformou esse cenário. Graças à tecnologia de foguetes reutilizáveis, os preços se tornaram mais competitivos, abrindo caminho para uma nova era na exploração espacial comercial.

O carro-chefe da empresa, o Falcon 9, é o foguete mais utilizado atualmente no mundo. Um lançamento dedicado nesse veículo custa cerca de 74 milhões de dólares em 2026. O valor representa um aumento em relação aos 70 milhões de dólares cobrados em 2025. Para missões que exigem mais potência e capacidade de carga, a opção é o Falcon Heavy, com valores acima de 97 milhões de dólares (última atualização oficial de 2022 para versão reutilizável). Para efeito de comparação, lançamentos com o antigo Ônibus Espacial custavam mais de 54 mil dólares por quilograma, enquanto o Falcon 9 opera atualmente abaixo de 3 mil dólares por quilograma.

Leia Mais

A revolução dos foguetes reutilizáveis

A principal inovação da SpaceX foi desenvolver a capacidade de pousar o primeiro estágio de seus foguetes após o lançamento. Essa parte do veículo, que contém os motores principais, é a mais cara. Ao recuperá-la, a empresa consegue reformá-la e utilizá-la em novas missões, cortando drasticamente os custos operacionais. A alta cadência de voos, chegando a um lançamento a cada dois ou três dias em 2026, é um reflexo direto do sucesso desse modelo de negócio.

Essa abordagem contrasta com o modelo tradicional, onde todo o foguete era descartado após um único uso. Concorrentes como a United Launch Alliance (ULA), uma joint venture entre Boeing e Lockheed Martin, operam com custos significativamente mais altos. Um lançamento em seu foguete Vulcan Centaur, por exemplo, tem estimativas de custo superiores aos da SpaceX.

Outros players no mercado global, como a europeia Arianespace, também enfrentam a pressão competitiva imposta pela SpaceX, buscando desenvolver suas próprias tecnologias reutilizáveis para se manterem relevantes.

O futuro com o Falcon 9 e a Starship

Os próximos planos de lançamento da SpaceX incluem a continuidade da expansão da constelação Starlink por meio de frequentes missões com os foguetes Falcon 9, além da retomada dos voos de teste da nave Starship, atualmente em fase de aperfeiçoamento após investigações sobre falhas recentes.

A empresa também trabalha em missões mais longas com a Starship, futuras operações a partir da Flórida e no desenvolvimento de infraestrutura espacial voltada para processamento de dados e inteligência artificial em órbita, reforçando sua estratégia de crescimento para os próximos anos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.