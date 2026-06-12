Escritura na mão: como a regularização fundiária valoriza imóveis e amplia o acesso ao crédito

O Ministério das Cidades assinou, nesta quinta-feira (11/06), termos para a regularização fundiária em 31 municípios de 17 estados, beneficiando cerca de 100 mil famílias. Com um investimento de R$ 138 milhões em recursos federais, a iniciativa faz parte do programa PAC Periferia Viva e é uma parceria com o programa "Imóvel da Gente". A ação vai muito além da burocracia, pois garante o título de posse, documento que valoriza o imóvel e abre portas para o crédito.

Para muitas pessoas, ter a casa própria é um sonho realizado, mas sem a escritura, esse patrimônio fica incompleto. A regularização fundiária resolve essa pendência ao conceder o registro formal do imóvel. Isso oferece segurança jurídica, impedindo que a posse seja contestada e garantindo o direito de herança para a família.

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Por que a escritura valoriza o imóvel?

Ter a escritura significa que o imóvel passa a existir oficialmente para o mercado e para o Estado. É como se ele ganhasse uma certidão de nascimento. Essa formalização traz tranquilidade ao proprietário, que pode vender ou transferir o bem sem complicações legais, algo quase impossível sem o documento.

No mercado imobiliário, um imóvel regularizado pode ter seu valor de venda aumentado consideravelmente. A posse do documento oficial elimina incertezas para o comprador e agiliza negociações, tornando a propriedade mais atrativa e líquida. A valorização ocorre porque o risco da transação é praticamente zero.

Mais crédito na praça: como funciona?

Com a escritura em mãos, o proprietário pode usar o imóvel como garantia em empréstimos e financiamentos. Essa é uma das maiores vantagens práticas da regularização. As instituições financeiras veem o bem como um ativo seguro, o que facilita a aprovação de crédito para diversas finalidades.

Isso permite o acesso a linhas de financiamento com juros mais baixos e prazos de pagamento mais longos. Essa facilidade viabiliza desde a reforma da própria casa até o investimento em um pequeno negócio ou o custeio da educação dos filhos. A regularização transforma a moradia não apenas em um lar seguro, mas também em um ativo financeiro capaz de impulsionar o desenvolvimento familiar.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.