O que é o 'fujimorismo' e por que ele ainda divide o Peru após décadas

O fujimorismo é uma das correntes políticas mais influentes e divisivas do Peru nas últimas décadas. Nascido nos anos 1990 sob a liderança do então presidente Alberto Fujimori, o movimento se consolidou com uma plataforma populista de direita que prometia ordem e estabilidade. Alberto Fujimori faleceu em setembro de 2024, mas seu legado político e a força do movimento persistem até hoje, em um país ainda marcado por sua gestão.

A ascensão de Fujimori ocorreu em um cenário de caos. O Peru enfrentava uma hiperinflação galopante e a violência brutal do grupo maoista Sendero Luminoso. Fujimori, um outsider na política tradicional, foi eleito em 1990 com a promessa de uma abordagem de “mão dura” para resolver os problemas do país.

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Suas políticas foram marcadas por medidas drásticas. Na economia, implementou um pacote de austeridade conhecido como “Fujishock”, que conseguiu controlar a inflação, mas a um custo social elevado. Na segurança, sua ofensiva militar enfraqueceu decisivamente o Sendero Luminoso, culminando na captura de seu líder, Abimael Guzmán, em 1992.

Um legado de autoritarismo

O ponto de virada autoritário de seu governo foi o “autogolpe” de 5 de abril de 1992. Naquela data, Fujimori dissolveu o Congresso e interveio no Poder Judiciário com o apoio das Forças Armadas, concentrando poderes para governar por decreto e aprovar uma nova Constituição em 1993.

Essa herança dupla é a raiz da polarização que o fujimorismo causa até hoje. Para uma parte da população, ele é lembrado como o líder que salvou o Peru do colapso. Para outra, é visto como um ditador responsável por graves violações de direitos humanos e por institucionalizar a corrupção, crimes pelos quais foi posteriormente condenado.

Keiko Fujimori e o futuro do movimento

Após a queda e prisão de seu pai no início dos anos 2000, e seu posterior falecimento em setembro de 2024, sua filha, Keiko Fujimori, consolidou a liderança do movimento. Ela buscou modernizar o fujimorismo, mantendo a base conservadora e o apelo à ordem, mas tentando se distanciar das acusações de corrupção e autoritarismo que marcaram o governo paterno.

Keiko se tornou uma figura central na política peruana, disputando a presidência por três vezes e chegando muito perto da vitória em todas elas. Sua capacidade de mobilizar um eleitorado fiel demonstra a força duradoura do fujimorismo, que continua a moldar o debate público e a dividir profundamente a sociedade peruana entre apoiadores e opositores ferrenhos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.