Entenda o que é o Círculo de Fogo do Pacífico e por que ele afeta a Nova Zelândia
O país está localizado em uma das áreas mais geologicamente ativas do planeta; entenda o fenômeno que provoca tantos terremotos e atividades vulcânicas
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A Nova Zelândia é um dos países com maior atividade vulcânica e sísmica do mundo, e a razão para isso está em sua localização: o país fica sobre o Círculo de Fogo do Pacífico, também conhecido como Anel de Fogo. Trata-se de uma vasta área que concentra a maior parte dos terremotos e vulcões do planeta.
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Essa região de alta instabilidade geológica desenha um arco, ou uma espécie de ferradura, de 40 mil quilômetros ao redor do Oceano Pacífico. O fenômeno ocorre porque o solo oceânico e os continentes estão assentados sobre gigantescos blocos de rocha, as chamadas placas tectônicas. Elas se movem constantemente, como as peças de um quebra-cabeça gigante.
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No Círculo de Fogo, diversas dessas placas se encontram e colidem. O movimento mais comum é uma placa mergulhar sob a outra, em um processo chamado subducção. A fricção e o calor gerados nesse encontro derretem a rocha, criando o magma que, por sua vez, sobe à superfície e alimenta os vulcões.
A força do Anel de Fogo
A energia liberada por essa dinâmica é imensa. A atividade no Anel de Fogo é responsável por cerca de 90% de todos os terremotos registrados no mundo. Além disso, a região abriga aproximadamente 75% dos vulcões ativos do planeta, formando uma cadeia que se estende por vários países.
A localização da Nova Zelândia é particularmente sensível, pois o país está exatamente sobre a junção das placas tectônicas do Pacífico e da Austrália. Esse choque direto explica por que o território neozelandês possui tantos vulcões ativos, especialmente na Zona Vulcânica de Taup?, e registra milhares de tremores de terra todos os anos, embora a maioria seja de baixa intensidade e imperceptível.
Outras nações que também fazem parte do Círculo de Fogo incluem:
Japão
Filipinas
Indonésia
Chile
Peru
México
Estados Unidos (principalmente a costa oeste)
Para os países localizados nessa faixa, a atividade geológica é uma característica natural. Viver no Anel de Fogo significa conviver com a constante possibilidade de erupções e terremotos, o que exige sistemas de monitoramento avançados e planos de emergência contínuos para garantir a segurança da população.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.