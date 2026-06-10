Entenda o que é o Círculo de Fogo do Pacífico e por que ele afeta a Nova Zelândia

A Nova Zelândia é um dos países com maior atividade vulcânica e sísmica do mundo, e a razão para isso está em sua localização: o país fica sobre o Círculo de Fogo do Pacífico, também conhecido como Anel de Fogo. Trata-se de uma vasta área que concentra a maior parte dos terremotos e vulcões do planeta.

Essa região de alta instabilidade geológica desenha um arco, ou uma espécie de ferradura, de 40 mil quilômetros ao redor do Oceano Pacífico. O fenômeno ocorre porque o solo oceânico e os continentes estão assentados sobre gigantescos blocos de rocha, as chamadas placas tectônicas. Elas se movem constantemente, como as peças de um quebra-cabeça gigante.

Leia Mais

No Círculo de Fogo, diversas dessas placas se encontram e colidem. O movimento mais comum é uma placa mergulhar sob a outra, em um processo chamado subducção. A fricção e o calor gerados nesse encontro derretem a rocha, criando o magma que, por sua vez, sobe à superfície e alimenta os vulcões.

A força do Anel de Fogo

A energia liberada por essa dinâmica é imensa. A atividade no Anel de Fogo é responsável por cerca de 90% de todos os terremotos registrados no mundo. Além disso, a região abriga aproximadamente 75% dos vulcões ativos do planeta, formando uma cadeia que se estende por vários países.

A localização da Nova Zelândia é particularmente sensível, pois o país está exatamente sobre a junção das placas tectônicas do Pacífico e da Austrália. Esse choque direto explica por que o território neozelandês possui tantos vulcões ativos, especialmente na Zona Vulcânica de Taup?, e registra milhares de tremores de terra todos os anos, embora a maioria seja de baixa intensidade e imperceptível.

Outras nações que também fazem parte do Círculo de Fogo incluem:

Japão

Filipinas

Indonésia

Chile

Peru

México

Estados Unidos (principalmente a costa oeste)

Para os países localizados nessa faixa, a atividade geológica é uma característica natural. Viver no Anel de Fogo significa conviver com a constante possibilidade de erupções e terremotos, o que exige sistemas de monitoramento avançados e planos de emergência contínuos para garantir a segurança da população.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.