Dengue em foco: entenda os mitos e as verdades sobre vacinação e proteção

A suspensão nacional da vacina contra a dengue do Butantan (Butantan-DV), anunciada em 8 de junho de 2026, gerou dúvidas sobre a imunização. A medida, de caráter preventivo e temporário, foi tomada para investigação de eventos adversos raros após a aplicação de aproximadamente 500 mil doses em todo o país, sendo mais de 82 mil em Minas Gerais. Diante deste cenário, entender como se proteger e separar fatos de boatos é ainda mais essencial.

É importante ressaltar que a vacina Qdenga, do laboratório Takeda, continua disponível e não foi afetada pela suspensão. Com tanta informação circulando, conhecer as informações corretas é a principal ferramenta para combater a proliferação do vetor e evitar a contaminação.

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Mitos e verdades sobre a dengue

1. Repelente não funciona contra o Aedes aegypti: mito.

Os repelentes são eficazes, mas a proteção é temporária. É fundamental reaplicar o produto conforme a indicação do fabricante, principalmente em áreas de maior exposição do corpo e em horários de maior atividade do mosquito, como no início da manhã e no final da tarde.

2. Ar-condicionado e ventilador matam o mosquito: mito.

A baixa temperatura do ar-condicionado inibe o mosquito, que busca abrigo. O ventilador apenas afasta o inseto por causa do vento. Nenhum dos aparelhos mata o Aedes aegypti, apenas dificulta sua ação no ambiente.

3. Tomar vitamina B repele o mosquito: mito.

Não existe comprovação científica de que a ingestão de vitaminas do complexo B ou de qualquer outro alimento, como alho, tenha efeito repelente. O suor de quem consome a vitamina não se torna desagradável para o mosquito.

4. Só se pega dengue uma vez na vida: mito.

Este é um dos mitos mais perigosos. Existem quatro tipos diferentes do vírus da dengue (sorotipos 1, 2, 3 e 4). Quando uma pessoa é infectada por um deles, cria imunidade apenas para aquele sorotipo, podendo ser infectada pelos outros três ao longo da vida.

5. A dengue hemorrágica só acontece na segunda infecção: verdade.

Apesar de ser possível desenvolver a forma grave na primeira contaminação, o risco é significativamente maior a partir da segunda infecção por um sorotipo diferente. O sistema imunológico pode reagir de forma mais intensa, aumentando a chance de complicações.

6. Apenas grandes reservatórios de água são perigosos: mito.

O mosquito da dengue pode se reproduzir em qualquer acúmulo de água limpa e parada, por menor que seja. Uma tampa de garrafa, um prato de vaso de planta ou uma calha entupida são criadouros suficientes para as larvas se desenvolverem.

7. Todo cuidado em casa é suficiente para evitar a doença: mito.

Manter a própria casa livre de criadouros é fundamental, mas não garante proteção total. O mosquito pode voar por um raio de até 100 metros. Por isso, a prevenção é um esforço coletivo e a atenção deve ser redobrada em todos os ambientes frequentados.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.