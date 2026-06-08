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O perigo por trás dos desafios da internet: como a busca por validação pode ser fatal

Dados recentes alertam para o aumento de 'challenges', que levam jovens a se exporem a riscos extremos sem a capacidade de perceber o perigo real

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
08/06/2026 15:26

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O perigo por trás dos desafios da internet: como a busca por validação pode ser fatal
Jovens absortos em celulares simbolizam a atração por redes sociais e a vulnerabilidade a desafios virais perigosos. crédito: Pexels/ Ron Lach

Os desafios virais perigosos continuam sendo motivo de preocupação para especialistas, famílias e educadores devido aos riscos que podem representar à saúde e à segurança de crianças e adolescentes. Incentivados pela busca por visibilidade, pertencimento ou reconhecimento nas redes sociais, alguns desses conteúdos estimulam a realização de práticas arriscadas que podem resultar em acidentes graves e até mortes. Segundo dados do Instituto DimiCuida, ao menos 56 mortes foram registradas no Brasil na última década em decorrência direta de desafios divulgados na internet.

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A Psicologia por Trás do Risco

Para entender o que leva jovens a se exporem a riscos extremos, é preciso analisar a dinâmica das redes sociais. A necessidade de pertencimento e validação, que é natural na adolescência, é hipertrofiada no ambiente digital. Um “like” ou um compartilhamento funciona como uma recompensa imediata no cérebro, e a busca por essa recompensa pode anular a percepção de perigo real.

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A pressão social, antes restrita ao círculo de amigos, agora se amplifica em escala global e os algoritmos têm papel central nesse novo cenário. As plataformas são desenhadas para promover conteúdo que gera engajamento, e o conteúdo chocante ou extremo é altamente eficaz nisso. Cria-se um ciclo vicioso onde o risco é premiado com visibilidade, incentivando outros a replicarem o ato.

De 'Brincadeiras' a Tragédias Anunciadas

Os tipos de desafios variam, mas o potencial para danos graves ou fatais é uma constante. Alguns 'challenges' deixaram um rastro de vítimas nos últimos anos, como:

  • Baleia Azul: Uma série de 50 tarefas que incluíam automutilação e culminavam no suicídio do participante.

  • Desafio do Desmaio (Choking Game): Prática de induzir o desmaio por asfixia para sentir uma suposta euforia, com alto risco de dano cerebral e morte.

  • Desafio da Canela: Ingerir uma colher de canela em pó sem beber água, o que pode levar a engasgo, asfixia e colapso pulmonar.

A repetição desses vídeos contribui para a normalização de comportamentos de alto risco. O que seria impensável fora das telas passa a ser visto como uma forma de ganhar notoriedade. A consequência é a dessensibilização do público e dos próprios participantes diante do perigo real.

Como Pais e Educadores Podem Ajudar

A prevenção é a ferramenta mais importante. Especialistas recomendam um diálogo aberto e sem julgamentos sobre os conteúdos consumidos online. É crucial:

  1. Manter a comunicação aberta sobre os perigos da internet.

  2. Monitorar a atividade online de crianças e adolescentes de forma sutil.

  3. Ensinar sobre pensamento crítico para que saibam diferenciar entretenimento de comportamento de risco.

  4. Fortalecer a autoestima do jovem para que ele não dependa exclusivamente da validação online.

Essa cultura digital de extremos cria um ambiente onde a prudência é vista como fraqueza e a audácia, mesmo que fatal, é recompensada com visualizações. A validação efêmera de um “like” pode custar a própria vida, um preço permanentemente alto por um momento de fama passageira na internet.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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