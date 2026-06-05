O que acontece com um brasileiro que comete um crime no exterior?

Uma dúvida comum entre brasileiros é: quando um cidadão comete um crime em outro país e retorna ao Brasil, ele pode escapar da punição? A resposta é não, mas o caminho para a responsabilização segue regras específicas do direito internacional e da legislação brasileira.

A regra geral no direito internacional é o princípio da territorialidade, ou seja, uma pessoa deve ser julgada no país onde o crime aconteceu. Se um brasileiro cometesse um assassinato na França em 2026, por exemplo, a justiça francesa seria a responsável por investigar e processar o caso. O problema surge quando essa pessoa foge para o Brasil antes de ser julgada ou condenada.

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A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LI, proíbe a extradição de brasileiros natos. Isso significa que o governo não pode entregar um cidadão nascido no Brasil para ser julgado ou cumprir pena em outra nação. A única exceção ocorre quando há perda formal da nacionalidade brasileira, conforme procedimento previsto no artigo 12, §4º da Constituição. Já os brasileiros naturalizados podem ser extraditados por crimes comuns cometidos antes da naturalização ou por comprovado envolvimento com tráfico de drogas.

Diante desse impasse, a solução prevista em tratados e na Lei de Migração (Lei nº 13.445/2017) é a cooperação jurídica internacional. O país onde o delito ocorreu pode solicitar formalmente que o Brasil assuma a persecução penal. Nesse cenário, a pessoa será processada e julgada em território nacional de acordo com as leis brasileiras.

Como funciona o processo

Para que o julgamento aconteça no Brasil, o país estrangeiro precisa enviar todas as provas e documentos do caso por meio de canais diplomáticos, que são traduzidos oficialmente. O Ministério Público Federal analisa o material e, se o ato for considerado crime também pela nossa legislação, apresenta uma denúncia à Justiça Federal. A partir daí, o processo corre na Justiça Federal brasileira.

Uma consequência importante é que a pena aplicada será a prevista no Código Penal do Brasil, e não a do país onde o crime foi cometido. Se o delito ocorreu em um lugar com pena de morte ou prisão perpétua, por exemplo, essas sentenças não poderiam ser aplicadas aqui, pois a lei brasileira não as prevê.

O cenário inverso também é previsto. Um estrangeiro que comete um crime no Brasil e foge para seu país de origem pode ser alvo de um pedido de extradição feito pelo governo brasileiro. Se o pedido for aceito, ele é enviado de volta para ser julgado e, se condenado, cumprir pena em presídios brasileiros.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.