Rituais de despedida: como diferentes culturas encaram a morte hoje

A recente história do advogado Tiago Pitthan, que organizou a própria festa de despedida no final de maio enquanto lutava contra um câncer terminal, ganhou grande repercussão e mostra como o luto pode ser ressignificado. Longe de ser um evento sombrio, a celebração reuniu amigos e familiares para homenagear a vida. A iniciativa, embora pareça incomum, reflete um movimento global de encarar a morte não apenas como um fim, mas como uma passagem que também merece rituais cheios de significado.

Em diferentes partes do mundo, as cerimônias de despedida vão muito além do velório tradicional. Elas revelam crenças, valores e uma profunda conexão com a ancestralidade, transformando a dor da perda em atos de celebração, memória e até mesmo alegria.

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Festa para os mortos no México

No México, o "Día de los Muertos" é um exemplo vibrante. Celebrado no início de novembro, o evento transforma o luto em uma festa colorida. As famílias montam altares em casa com fotos, comidas e bebidas preferidas de quem partiu. A crença é que, nesses dias, os espíritos retornam para visitar seus entes queridos. Cemitérios se enchem de música, flores e pessoas compartilhando histórias, celebrando a memória em vez de lamentar a ausência.

Caixões criativos em Gana

Em Gana, a despedida pode assumir formas surpreendentes. Os caixões, conhecidos como "fantasy coffins", são verdadeiras obras de arte personalizadas. Eles são construídos para representar a profissão ou uma paixão do falecido: um caixão em formato de peixe para um pescador, um avião para um piloto ou até um celular para alguém que amava tecnologia. O funeral se torna uma celebração da vida e da identidade da pessoa.

Dança com os ancestrais em Madagascar

Uma das tradições mais singulares ocorre em Madagascar. No ritual chamado Famadihana, ou "a virada dos ossos", as famílias exumam os restos mortais de seus parentes a cada sete anos. Os corpos são envoltos em novas mortalhas de seda e levados para uma celebração com música e dança. É uma forma de manter a conexão com os antepassados, pedindo bênçãos e atualizando-os sobre as novidades da família.

O enterro celestial no Tibete

No Tibete, a prática do enterro celestial reflete a crença budista no desapego do corpo físico. Após a morte, o corpo é levado a um local sagrado nas montanhas e oferecido aos abutres. Para os tibetanos, o corpo é apenas um recipiente vazio, e esse ato final é visto como um gesto de generosidade, nutrindo outras formas de vida e permitindo que a alma siga seu caminho para a reencarnação.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.