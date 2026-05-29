O júri na ficção: 7 filmes e séries que vão te prender do início ao fim

Os debates intensos e as decisões de grande peso em um tribunal do júri frequentemente dominam as atenções do público. Essa atmosfera de tensão também é um prato cheio para o cinema e a televisão, que já criaram histórias inesquecíveis sobre os bastidores da justiça. Para quem se interessa pelo tema, separamos sete produções que exploram esse universo.

As tramas variam desde dramas clássicos que questionam a moralidade até thrillers modernos que mostram as complexas estratégias de advogados e promotores. Cada obra oferece uma perspectiva diferente sobre como a culpa ou a inocência de uma pessoa pode ser decidida por um grupo de cidadãos comuns, revelando falhas e virtudes do sistema judicial.

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Seja você um fã de longas investigações ou de reviravoltas surpreendentes, esta lista tem opções que prometem prender sua atenção do início ao fim. Prepare a pipoca e confira sugestões de filmes e séries que transformam o tribunal em um verdadeiro espetáculo.

Filmes e séries sobre julgamentos

"12 Homens e uma Sentença" (1957): Um clássico absoluto do cinema. A trama se passa quase inteiramente dentro de uma sala de deliberação, onde doze jurados precisam decidir o destino de um jovem acusado de assassinato. Onze deles têm certeza da culpa, mas um jurado planta a semente da dúvida, forçando todos a reexaminarem as evidências e seus próprios preconceitos.

"Questão de Honra" (1992): Com um elenco estrelado, este filme acompanha um advogado militar que defende dois fuzileiros navais acusados de matar um colega em Cuba. O julgamento revela uma complexa rede de ordens e códigos de honra dentro das forças armadas, culminando em um dos confrontos mais famosos da história do cinema.

"Anatomia de uma Queda" (2023): Vencedor da Palma de Ouro em Cannes e do Oscar de Melhor Roteiro Original, este drama francês (disponível no Prime Video) investiga a morte misteriosa de um homem em seu chalé nos Alpes franceses. Sua esposa é a principal suspeita, e o julgamento se torna uma dissecação psicológica do relacionamento do casal, questionando como a verdade pode ser moldada por diferentes perspectivas.

"O Sol é Para Todos" (1962): Baseado no livro de Harper Lee, o filme retrata a história de um advogado no sul dos Estados Unidos que defende um homem negro falsamente acusado de um crime. A história é contada pela perspectiva de seus filhos e aborda temas profundos como racismo, injustiça e integridade moral em um julgamento tenso.

"American Crime Story: The People v. O. J. Simpson" (2016): Disponível no Star+, esta minissérie recria um dos julgamentos mais midiáticos da história. A produção detalha as estratégias da acusação e da defesa, a dinâmica do júri e o impacto cultural do caso, mostrando como a cobertura da imprensa e as tensões raciais influenciaram o veredito.

"How to Get Away with Murder" (2014-2020): A série (disponível na Netflix) acompanha uma brilhante advogada e professora de direito criminal que, junto com seus alunos, se envolve em uma complexa trama de assassinato. Cheia de reviravoltas, a produção explora os limites da ética e as táticas usadas para manipular a justiça e vencer no tribunal.

"Na Mira do Júri" (Jury Duty, 2023): Com uma proposta inovadora, esta série de comédia (disponível no Prime Video) acompanha um julgamento do ponto de vista de um jurado. O detalhe é que todos são atores — do juiz aos outros jurados —, menos ele, que acredita estar participando de um documentário real. O resultado é uma visão hilária e surpreendente dos bastidores de um júri. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.