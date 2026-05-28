A nova onda de atores latinos que está conquistando Hollywood

Uma nova geração de talentos latinos está redefinindo o protagonismo em Hollywood. Nomes como Pedro Pascal e Jenna Ortega não são mais apenas coadjuvantes ou apostas, mas sim estrelas que lideram grandes produções e arrastam multidões, mostrando que a representatividade nas telas é um caminho sem volta e comercialmente poderoso.

O sucesso de séries como “The Last of Us” (2023-presente) e “Wandinha” (2022) consolidou esses artistas como figuras centrais na indústria do entretenimento. Eles se tornaram a face visível de um movimento maior, que abre espaço para que novas histórias e rostos ganhem destaque em um mercado historicamente dominado por padrões restritos.

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Essa mudança reflete não apenas uma busca por maior diversidade, mas também uma resposta a um público global que deseja se ver representado. O fenômeno vai além dos nomes mais conhecidos e inclui talentos em ascensão, como Danny Ramirez, que roubou a cena em “Top Gun: Maverick” (2022) e já se firma em novos projetos.

O impacto dessa onda é claro: os estúdios estão percebendo que investir em narrativas diversas não é apenas uma obrigação social, mas uma estratégia inteligente. A autenticidade cultural que esses atores trazem para seus papéis cria uma conexão mais profunda com a audiência, resultando em produções de grande sucesso.

Os principais nomes da nova geração

Pedro Pascal: nascido no Chile, o ator se tornou um dos rostos mais queridos de Hollywood. Após conquistar o público na saga “Star Wars” com “The Mandalorian”, ele alcançou status de estrela global com seu papel em “The Last of Us”. Sua carreira atingiu novos patamares com a estreia como Reed Richards em “The Fantastic Four: First Steps” em 2025 e o lançamento do filme “The Mandalorian & Grogu” em 2026, consolidando-o como um dos maiores nomes da indústria.

Jenna Ortega: com ascendência mexicana e porto-riquenha, a jovem atriz virou um fenômeno mundial com sua interpretação em “Wandinha”, sucesso de 2022. Seu carisma e talento a transformaram em um ícone da nova geração, influenciando moda, música e comportamento nas redes sociais.

Danny Ramirez: de ascendência colombiana e mexicana, ele ganhou notoriedade por sua participação marcante em “Top Gun: Maverick” e na série “Falcão e o Soldado Invernal”, com o último filme “Capitão América: Admirável Mundo Novo”. Sua presença constante em grandes produções o coloca como um dos nomes mais promissores de sua geração.

Xolo Maridueña: após o sucesso em “Cobra Kai”, o ator de origem mexicana, cubana e equatoriana fez história ao protagonizar “Besouro Azul”. O projeto foi um marco por ser o primeiro filme solo de super-herói da DC a ter um personagem principal latino.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.