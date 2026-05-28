O que faz o Banco Central? Entenda o poder do BC sobre o seu dinheiro

Você sabe o que o BC faz e por que suas decisões são tão importantes para o seu bolso? A principal missão do Banco Central do Brasil é garantir a estabilidade do poder de compra da moeda e a solidez do sistema financeiro nacional.

Para controlar a inflação, o BC utiliza sua ferramenta mais conhecida: a taxa Selic, os juros básicos da economia. Quando os preços sobem de forma acelerada, a autoridade monetária eleva a Selic. Com isso, o crédito fica mais caro, desestimulando o consumo e os investimentos, o que ajuda a frear a alta generalizada de preços.

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No cenário oposto, com a inflação controlada e a economia precisando de um impulso, o Banco Central pode reduzir os juros. Essa medida torna o crédito mais barato, incentivando a atividade econômica e a geração de empregos. É um equilíbrio delicado, buscando sempre o melhor cenário para o país.

Contudo, a atuação da instituição vai muito além da Selic. O Banco Central é, na prática, o "banco dos bancos", estabelecendo as regras que todas as outras instituições financeiras devem seguir e fiscalizando seu cumprimento para proteger o dinheiro dos cidadãos.

Outras funções importantes do BC

O trabalho do Banco Central também inclui outras frentes essenciais para o funcionamento do país. É ele o responsável por autorizar e controlar a emissão do dinheiro físico (notas e moedas), cuja produção é executada pela Casa da Moeda. A instituição também administra as reservas internacionais do Brasil, que são os ativos em moeda estrangeira (como o dólar) usados para dar estabilidade ao real.

A gestão do sistema de pagamentos brasileiro é outra atribuição fundamental. Inovações que transformaram a vida dos brasileiros, como o Pix, foram desenvolvidas e são operadas pelo BC. O objetivo é criar meios de pagamento mais rápidos, seguros e eficientes para todos.

Na prática, as decisões do Comitê de Política Monetária (Copom), que se reúne periodicamente ao longo do ano para definir a Selic, impactam diretamente o custo de financiamentos, os juros do cartão de crédito e a rentabilidade de investimentos como a poupança. A atuação do BC, portanto, vai desde o controle da inflação que afeta suas compras no supermercado até a segurança e a agilidade que você tem ao fazer uma transação financeira.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.