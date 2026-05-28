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Como lidar com o fim de um relacionamento de forma saudável?

Superar o fim de um ciclo é um processo desafiador. Veja algumas dicas para atravessar essa fase de forma construtiva e focar no autocuidado.

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
28/05/2026 15:52

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Como lidar com o fim de um relacionamento de forma saudável?
Um coração de papel partido ilustra a dor de um término, mas existem estratégias para transformar o sofrimento em crescimento pessoal. crédito: Unsplash/ Christian Agbede

O fim de um relacionamento é uma das experiências mais desafiadoras da vida. A sensação de perda, a tristeza e a incerteza sobre o futuro podem ser avassaladoras. Embora seja um processo doloroso, é possível atravessar essa fase de luto de maneira saudável, transformando a dor em uma oportunidade para o autoconhecimento e o crescimento pessoal.

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Lidar com o turbilhão de emoções que acompanha o fim de um ciclo exige paciência e autocompaixão. Sentimentos como raiva, frustração e solidão são reações naturais. Ignorá-los ou tentar suprimi-los geralmente apenas adia o sofrimento, tornando o processo de cura mais longo. Reconhecer que a recuperação leva tempo é o primeiro passo para direcionar a energia para reconstruir a própria vida de forma equilibrada.

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Como superar o término de forma construtiva

Permita-se sentir: O primeiro passo é validar os próprios sentimentos. Tentar ignorar a dor ou fingir que está tudo bem apenas prolonga o sofrimento. Vivenciar o luto, com seus altos e baixos, é fundamental para o processo de cura e para seguir em frente de forma genuína.

Crie distância: Manter contato constante com o ex-parceiro, seja por mensagens ou redes sociais, pode criar um ciclo de falsas esperanças e dificultar a superação. Um bloqueio temporário ou deixar de seguir pode ser uma medida necessária para criar o espaço de que você precisa para se curar.

Reconecte-se com você: Use o tempo livre para retomar hobbies, encontrar amigos e investir em atividades que trazem alegria e propósito. O fim de um ciclo é uma oportunidade para fortalecer sua identidade individual e redescobrir seus próprios interesses, paixões e objetivos.

Cuide do seu bem-estar: Uma rotina de autocuidado é uma aliada poderosa. Praticar exercícios físicos, manter uma alimentação equilibrada e garantir boas noites de sono ajudam a regular as emoções e fornecem a energia necessária para enfrentar este período. O bem-estar físico impacta diretamente a saúde mental.

Procure apoio profissional: Se a dor se tornar incapacitante e começar a afetar sua rotina, trabalho ou outras relações, buscar a ajuda de um psicólogo é um ato de autocuidado. Um profissional pode fornecer ferramentas para lidar com o luto de maneira saudável e evitar que a tristeza evolua para quadros mais complexos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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