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Como a tecnologia pode ajudar a proteger vítimas de violência doméstica

De aplicativos de denúncia silenciosa a dispositivos de pânico, conheça ferramentas que podem ser cruciais para a segurança de mulheres em risco

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
28/05/2026 14:55

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Como a tecnologia pode ajudar a proteger vítimas de violência doméstica
Vítimas de violência doméstica encontram na tecnologia um meio discreto e rápido para pedir ajuda e documentar agressões. crédito: Estado de Minas/ Imagem gerada por IA

Em situações de violência doméstica, onde cada segundo conta e o silêncio pode ser uma questão de sobrevivência, a tecnologia surge como uma aliada crucial. Diversas soluções digitais gratuitas no Brasil oferecem um meio discreto e rápido para que vítimas possam pedir ajuda sem alertar o agressor, transformando o celular em um dispositivo de segurança pessoal.

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Essas soluções foram desenvolvidas para contornar o controle e o isolamento frequentemente impostos pelos agressores. Muitas mulheres não podem fazer uma ligação telefônica tradicional sem se colocar em risco. Por isso, aplicativos e outros recursos se tornaram essenciais, proporcionando uma camada extra de proteção silenciosa e acessível.

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Ferramentas que podem salvar vidas

O principal canal oficial é o Ligue 180, disponível 24 horas por dia, de forma gratuita e sigilosa. O atendimento também é feito via WhatsApp no número (61) 9610-0180. Além dele, existem aplicativos desenhados para denúncias silenciosas. Com um toque, a vítima aciona uma rede de contatos ou a polícia, enviando sua localização. Entre as opções disponíveis no Brasil estão o app Direitos Humanos Brasil, que centraliza denúncias, o Penhas, com botão de pânico e grupos de apoio, e iniciativas estaduais como o SOS Mulher, integrado a medidas protetivas.

Embora dispositivos de pânico portáteis conectados via Bluetooth, como chaveiros ou pulseiras, sejam uma tecnologia promissora, no Brasil a solução mais consolidada ainda são os aplicativos de celular que funcionam como um botão de pânico digital.

Apesar da evolução da tecnologia residencial inteligente, o método mais seguro e eficaz em uma emergência ainda é utilizar os aplicativos específicos ou ligar diretamente para o 190 (Polícia Militar).

Documentando para se proteger

Além dos pedidos de socorro, o próprio celular se torna um instrumento para documentar o ciclo de violência. Gravações de áudio e vídeo de ameaças, junto com fotos de lesões com data e hora, servem como provas essenciais para a obtenção de medidas protetivas e para fortalecer o processo judicial contra o agressor.

Segurança Digital é Essencial

É fundamental que a vítima tome precauções ao buscar essas ferramentas online. Caso o agressor monitore o celular ou o computador, utilize a navegação anônima do navegador e apague o histórico de buscas e downloads para não deixar rastros que possam aumentar o risco.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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