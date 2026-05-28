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Quanto custa escalar o Evereste? Veja o valor da aventura em 2026

O sonho de chegar ao topo do mundo exige preparo e muito dinheiro; detalhamos todos os custos envolvidos, desde as licenças até os equipamentos

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
28/05/2026 14:40

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Quanto custa escalar o Evereste? Veja o valor da aventura em 2026
A beleza imponente das montanhas do Himalaia, onde o sonho de escalar o Evereste exige um alto investimento. crédito: Pexels/ Prabin Sunar

Chegar ao topo do Monte Evereste é o sonho de muitos aventureiros. No entanto, transformar essa ambição em realidade exige um planejamento financeiro robusto. Para uma expedição em 2026, o custo total pode variar de R$ 180 mil a cerca de R$ 900 mil por pessoa, dependendo do nível de suporte e da rota escolhida.

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O valor elevado se justifica pela complexa logística envolvida em uma das jornadas mais perigosas do planeta. Os custos não se limitam apenas à viagem, mas abrangem uma série de serviços e equipamentos essenciais para a segurança do alpinista. Entender a composição desses gastos é o primeiro passo para planejar a escalada.

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Principais custos da expedição

O investimento para escalar o Evereste é dividido em várias categorias. A maior parte do dinheiro é destinada à empresa que organiza a expedição, mas os gastos individuais também são significativos.

  • Permissão de escalada: A licença emitida pelo governo do Nepal custa US$ 15 mil por pessoa, o que equivale a aproximadamente R$ 80 mil. Este valor foi atualizado em setembro de 2025, representando um aumento de 36% em relação aos US$ 11 mil cobrados anteriormente. Esse valor é obrigatório e não inclui nenhum serviço.

  • Pacote da expedição: Esta é a maior fatia do orçamento, variando de US$ 40 mil a mais de US$ 80 mil (R$ 220 mil a R$ 440 mil). Empresas mais baratas oferecem o básico, enquanto as mais caras incluem guias experientes, mais cilindros de oxigênio, cozinheiros e uma estrutura completa no acampamento base.

  • Equipamentos pessoais: Um alpinista precisa de equipamentos de alta performance, como botas de altitude, traje de pluma de ganso, luvas e saco de dormir. A compra de todos os itens pode custar entre US$ 8 mil e US$ 15 mil (R$ 44 mil a R$ 82 mil).

  • Passagens aéreas e seguro: Voos para Kathmandu, capital do Nepal, e o transporte até o início da trilha somam alguns milhares de reais. Além disso, é obrigatório um seguro de resgate que cubra evacuação por helicóptero, com apólices que podem chegar a R$ 25 mil.

  • Custos extras: Gorjetas para a equipe de sherpas, que são essenciais para o sucesso da expedição, e despesas pessoais no Nepal também devem ser consideradas no planejamento financeiro.

O pacote da expedição geralmente cobre o suporte de guias sherpas, oxigênio suplementar, alimentação durante toda a jornada, barracas e a manutenção das rotas com cordas fixas e escadas. A diferença de preço reflete diretamente a qualidade do serviço, a proporção de guias por cliente e a quantidade de recursos de segurança disponíveis.

Além dos custos, é importante notar as novas regulamentações para 2026. A validade das permissões foi reduzida de 75 para 55 dias, e a contratação de guias licenciados tornou-se obrigatória. Foi introduzida também uma permissão premium, chamada Summit+, que custa US$ 12 mil adicionais e oferece prioridade nas rotas para evitar congestionamentos.

Somando todas as despesas, o investimento total para um alpinista realizar o sonho de chegar ao cume do Evereste em 2026 se posiciona como um dos projetos de viagem mais caros e desafiadores do mundo, com os custos aumentando significativamente devido às novas políticas governamentais de regulamentação.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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