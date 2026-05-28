Como o governo avalia e responde às grandes tragédias climáticas no país

Diante de enchentes, deslizamentos e secas severas que atingem o país, a resposta do governo federal segue um protocolo claro, coordenado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec). A atuação não é imediata e depende de uma série de etapas que começam na cidade afetada, garantindo que os recursos cheguem de forma organizada às vítimas.

O primeiro passo é sempre do município. A prefeitura da cidade atingida pelo desastre precisa decretar oficialmente situação de emergência ou estado de calamidade pública. Esse decreto é então encaminhado para reconhecimento federal pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Somente após esse reconhecimento oficial pela União, o município pode solicitar os recursos federais.

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Todo o procedimento é formalizado por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Nessa plataforma online, a prefeitura envia a documentação necessária, como laudos técnicos e planos de trabalho detalhados, que comprovam os danos e especificam as necessidades da população e da infraestrutura local.

Como os recursos são liberados

Após a análise dos planos de trabalho e laudos pela equipe técnica da Defesa Civil Nacional, que avalia critérios como a magnitude do desastre e o número de afetados, o repasse financeiro é aprovado. Os valores são destinados a diferentes frentes de atuação, que podem ser divididas em três categorias principais para garantir uma resposta completa à crise. A liberação dos fundos é feita de forma escalonada, conforme a urgência.

Os recursos federais podem ser usados para:

Ações de socorro e assistência humanitária: compra de cestas básicas, água potável, colchões, kits de higiene e limpeza, além do aluguel de abrigos temporários para as famílias desalojadas ou desabrigadas.

Restabelecimento de serviços essenciais: verbas para o reparo emergencial de pontes, vias urbanas, sistemas de energia elétrica, comunicação e abastecimento de água que tenham sido danificados.

Reconstrução de infraestrutura e moradias: projetos para a reconstrução de unidades habitacionais destruídas, escolas, postos de saúde e outras estruturas públicas essenciais para a comunidade.

A transferência é realizada por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU), com repasse direto para a conta da prefeitura ou, em casos específicos, por meio do Cartão de Pagamento de Defesa Civil. O objetivo é desburocratizar a ajuda e acelerar a recuperação das áreas afetadas, focando tanto na resposta imediata quanto no planejamento para aumentar a resiliência das comunidades a eventos climáticos futuros.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.