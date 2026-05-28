Como funciona um sindicato e qual o seu papel na defesa do trabalhador

Debates recentes sobre a jornada de trabalho, como a escala 6x1, e a busca por melhores salários colocaram os sindicatos novamente no centro das discussões. Embora frequentemente mencionados, muitos trabalhadores não sabem ao certo como essas organizações funcionam. Essencialmente, um sindicato é uma associação formada por trabalhadores de uma mesma categoria profissional ou setor econômico, com o objetivo principal de defender seus interesses coletivos.

A estrutura de representação é hierárquica. Na base, estão os sindicatos, que atuam em um município ou região. Acima deles, as federações agrupam sindicatos de um mesmo estado. No topo, as confederações reúnem federações de todo o país. Existem ainda as centrais sindicais, que articulam diversas categorias em nível nacional para pautas mais amplas.

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Qual é o papel de um sindicato?

A principal função de um sindicato é a negociação coletiva. É por meio dela que se definem pisos salariais, reajustes, benefícios como vale-refeição e plano de saúde, e regras sobre a jornada de trabalho. Essas negociações resultam em acordos ou convenções coletivas que têm força de lei para toda a categoria representada. Além disso, suas atribuições incluem:

oferecer suporte jurídico: auxiliar trabalhadores em questões legais, como demissões indevidas ou acidentes de trabalho.

fiscalizar condições de trabalho: verificar se as empresas cumprem as normas de segurança e saúde.

promover qualificação: organizar cursos e treinamentos para os profissionais da categoria.

representação política: atuar junto a órgãos governamentais para influenciar a criação de leis trabalhistas.

Como os sindicatos se mantêm?

Desde a reforma trabalhista de 2017, a contribuição sindical (antigo imposto sindical) deixou de ser obrigatória e passou a ser facultativa, dependendo de autorização expressa do trabalhador. Atualmente, a principal fonte de receita dos sindicatos é a contribuição associativa, uma mensalidade paga pelos trabalhadores filiados voluntariamente ao sindicato. A filiação não é obrigatória para que o trabalhador seja beneficiado pelas negociações coletivas.

Outras fontes de recursos podem ser aprovadas em assembleias pela própria categoria. Entre elas estão a contribuição assistencial, geralmente descontada após a assinatura de um acordo coletivo para custear os gastos da negociação. Em 2023, o Supremo Tribunal Federal decidiu que essa contribuição pode ser cobrada também de trabalhadores não filiados que sejam beneficiados pelos acordos coletivos, desde que respeitado o direito de oposição. Há também a contribuição confederativa, usada para financiar o sistema de representação como um todo. Em todos os casos, o direito de oposição — ou seja, de recusar o desconto — deve ser garantido ao trabalhador, especialmente aos não sindicalizados.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.