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Protesto: quais são seus direitos e deveres durante uma manifestação

A Constituição garante o direito à manifestação, mas há regras; saiba o que é permitido, como se proteger e como agir em caso de abordagem policial

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
28/05/2026 08:48

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Protesto: quais são seus direitos e deveres durante uma manifestação
Manifestantes utilizam cartazes para expressar ideias, ilustrando o debate sobre os direitos e deveres em protestos pacíficos. crédito: Pexels/ michelle guimarães

Participar de manifestações é um direito garantido pela Constituição Federal no Brasil. Qualquer cidadão pode se reunir pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público para expressar opiniões e reivindicações. No entanto, esse direito não é absoluto e exige o cumprimento de algumas regras para garantir a segurança de todos.

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O exercício da livre manifestação do pensamento é um pilar da democracia, mas precisa coexistir com outros direitos fundamentais, como o de ir e vir e a proteção do patrimônio público e privado. A Lei nº 14.197/2021 reforçou a proteção ao Estado Democrático de Direito, estabelecendo limites claros entre manifestação legítima e atos que ameacem as instituições democráticas. Por isso, conhecer os limites e as permissões é essencial para quem decide ir às ruas.

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Conheça seus direitos

Durante um protesto, você possui garantias que precisam ser respeitadas. Entender quais são elas ajuda a se proteger de possíveis abusos e a agir de forma correta. É importante lembrar que esses direitos valem enquanto a manifestação se mantém pacífica.

  • Liberdade de expressão: você pode carregar cartazes, faixas e usar palavras de ordem, desde que não incite violência, discriminação ou cometa crimes contra a honra de outras pessoas.

  • Filmar a ação policial: registrar a conduta de agentes de segurança é permitido e pode servir como prova em caso de abordagem indevida ou excesso de força.

  • Apresentação de documentos: você não é obrigado a portar ou apresentar documentos em manifestações pacíficas, mas a polícia pode solicitar identificação em situações específicas previstas em lei. Abordagens devem ter motivação legal fundamentada.

  • Direito de ir e vir: a polícia não pode impedir sua circulação no local da manifestação, a menos que haja um risco claro e iminente à segurança pública.

Fique atento aos deveres

Assim como existem direitos, há deveres que todos os manifestantes devem seguir para que o protesto ocorra de forma segura e legal. O descumprimento dessas regras pode transformar um ato legítimo em uma infração ou crime.

  • Manifestação pacífica: o ato não pode ter caráter paramilitar. A Constituição Federal veda o anonimato (Art. 5º, IV), o que pode incluir o uso de máscaras ou outros artifícios que impeçam totalmente a identificação durante manifestações.

  • Sem armas ou objetos perigosos: é proibido portar qualquer item que possa ser usado para ferir outras pessoas ou danificar patrimônio, como pedras, paus ou fogos de artifício.

  • Respeito ao patrimônio: danificar bens públicos ou privados é crime de dano, sujeito a prisão e multa. Vandalismo descaracteriza o protesto como pacífico.

  • Prévio aviso: a Constituição exige apenas prévio aviso à autoridade competente para evitar conflitos com outras reuniões no mesmo local e para organização da segurança pública. Não se trata de autorização nem de uma comunicação formal obrigatória.

Como agir em uma abordagem policial

Saber como se portar durante uma abordagem policial é fundamental para garantir sua segurança e a validade de seus direitos. Manter a calma é o primeiro passo para lidar com a situação da melhor maneira possível.

  • Mantenha a calma: evite discussões e movimentos bruscos. Responda às perguntas de forma objetiva, sem se exaltar.

  • Direito ao silêncio: você não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Se preferir, pode afirmar que só falará na presença de um advogado.

  • Peça identificação: pergunte o nome e a lotação do policial que está realizando a abordagem. Se possível, anote ou grave essas informações.

  • Não resista à prisão: mesmo que considere a detenção injusta, a resistência pode configurar outro crime. O questionamento da legalidade do ato deve ser feito posteriormente, com assistência jurídica.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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