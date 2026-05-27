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Últimos dias para declarar o IR: veja datas e ordem da restituição

Prazo de entrega termina em 29 de maio, mesma data do primeiro lote; saiba quem recebe primeiro e como consultar

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
27/05/2026 16:44

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Últimos dias para declarar o IR: veja datas e ordem da restituição
Contribuintes se apressam para enviar a declaração do Imposto de Renda antes do prazo final e garantir a restituição. crédito: Estado de Minas/ Imagem gerada por IA

Faltando poucos dias para o fim do prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda, que se encerra em 29 de maio, a expectativa dos contribuintes se volta para o recebimento da restituição. A Receita Federal já divulgou o cronograma de pagamentos, que em 2026 será distribuído em quatro lotes mensais. O primeiro depósito, que será o maior da história pagando R$ 16 bilhões a mais de 8,7 milhões de contribuintes, ocorre na mesma data do prazo final, 29 de maio.

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O valor da restituição é corrigido pela taxa Selic, acumulada a partir do mês seguinte ao prazo final de entrega da declaração até o mês anterior ao pagamento. No mês do depósito, é aplicado um acréscimo de 1% sobre o valor.

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Calendário da restituição do Imposto de Renda

Os pagamentos seguem uma ordem que prioriza determinados grupos de contribuintes e, para os demais, a data de entrega da declaração. Quanto antes o documento for enviado sem erros, mais cedo o dinheiro cairá na conta. As datas dos lotes são:

  • Primeiro lote: 29 de maio

  • Segundo lote: 30 de junho

  • Terceiro lote: 31 de julho

  • Quarto lote: 28 de agosto

Quem recebe a restituição primeiro?

A Receita Federal estabelece uma ordem de prioridade para os pagamentos, beneficiando grupos específicos de contribuintes. A sequência de pagamentos prioriza quem se enquadra nos seguintes critérios, nesta ordem:

  1. Idosos com 80 anos ou mais;

  2. Idosos com idade entre 60 e 79 anos;

  3. Contribuintes com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave;

  4. Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

  5. Contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida E optaram por receber a restituição via Pix;

  6. Contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida OU optaram por receber a restituição via Pix;

  7. Demais contribuintes, seguindo a data de entrega da declaração.

É importante não perder o prazo final para evitar multas. Quem entrega a declaração com atraso está sujeito a uma penalidade mínima de R$ 165,74, valor que pode chegar a 20% do imposto devido.

Como consultar a restituição

Para verificar se a sua restituição foi liberada, o contribuinte pode acessar a página da Receita Federal na internet. Basta clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, selecionar a opção "Consultar a Restituição".

Também é possível fazer a consulta pelo aplicativo "Meu Imposto de Renda", disponível para smartphones e tablets. O sistema informa se a declaração já foi processada e se o pagamento está liberado. Caso encontre pendências, o contribuinte pode retificar as informações para evitar a malha fina.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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