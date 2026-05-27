Últimos dias para declarar o IR: veja datas e ordem da restituição
Prazo de entrega termina em 29 de maio, mesma data do primeiro lote; saiba quem recebe primeiro e como consultar
compartilheSIGA
Faltando poucos dias para o fim do prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda, que se encerra em 29 de maio, a expectativa dos contribuintes se volta para o recebimento da restituição. A Receita Federal já divulgou o cronograma de pagamentos, que em 2026 será distribuído em quatro lotes mensais. O primeiro depósito, que será o maior da história pagando R$ 16 bilhões a mais de 8,7 milhões de contribuintes, ocorre na mesma data do prazo final, 29 de maio.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O valor da restituição é corrigido pela taxa Selic, acumulada a partir do mês seguinte ao prazo final de entrega da declaração até o mês anterior ao pagamento. No mês do depósito, é aplicado um acréscimo de 1% sobre o valor.
Leia Mais
Imposto de Renda 2025: receita libera consulta ao 2º lote de restituição
Imposto de Renda: 2° lote de restituição terá consulta liberada nesta sexta
Imposto de Renda 2025: consulta ao 2º lote de restituição já tem data
Calendário da restituição do Imposto de Renda
Os pagamentos seguem uma ordem que prioriza determinados grupos de contribuintes e, para os demais, a data de entrega da declaração. Quanto antes o documento for enviado sem erros, mais cedo o dinheiro cairá na conta. As datas dos lotes são:
Primeiro lote: 29 de maio
Segundo lote: 30 de junho
Terceiro lote: 31 de julho
Quarto lote: 28 de agosto
Quem recebe a restituição primeiro?
A Receita Federal estabelece uma ordem de prioridade para os pagamentos, beneficiando grupos específicos de contribuintes. A sequência de pagamentos prioriza quem se enquadra nos seguintes critérios, nesta ordem:
Idosos com 80 anos ou mais;
Idosos com idade entre 60 e 79 anos;
Contribuintes com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave;
Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;
Contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida E optaram por receber a restituição via Pix;
Contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida OU optaram por receber a restituição via Pix;
Demais contribuintes, seguindo a data de entrega da declaração.
É importante não perder o prazo final para evitar multas. Quem entrega a declaração com atraso está sujeito a uma penalidade mínima de R$ 165,74, valor que pode chegar a 20% do imposto devido.
Como consultar a restituição
Para verificar se a sua restituição foi liberada, o contribuinte pode acessar a página da Receita Federal na internet. Basta clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, selecionar a opção "Consultar a Restituição".
Também é possível fazer a consulta pelo aplicativo "Meu Imposto de Renda", disponível para smartphones e tablets. O sistema informa se a declaração já foi processada e se o pagamento está liberado. Caso encontre pendências, o contribuinte pode retificar as informações para evitar a malha fina.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.