Anistia fiscal: o que é e como pode afetar o pagamento de seus impostos
Governos costumam criar programas para perdoar multas e juros de dívidas tributárias; entenda como funcionam e se vale a pena aderir a um Refis
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A anistia fiscal é um programa criado pelo governo que oferece o perdão de multas e juros sobre impostos atrasados. Em 2026, diversos municípios e o governo federal mantêm programas de regularização fiscal ativos, permitindo que pessoas físicas e empresas com dívidas tributárias regularizem sua situação pagando valores menores do que o débito total original, geralmente de forma parcelada. Esses programas são conhecidos popularmente como Refis (Programa de Recuperação Fiscal).
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O objetivo principal para o governo é aumentar a arrecadação de forma rápida. Ao facilitar o pagamento, incentiva contribuintes inadimplentes a quitarem suas pendências, o que injeta recursos nos cofres públicos e reduz o número de processos de cobrança na Justiça.
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Como funciona um programa de anistia fiscal?
Normalmente, a anistia fiscal não perdoa o valor principal do imposto devido, mas sim os encargos acumulados pelo atraso. Os descontos sobre multas e juros podem variar bastante, chegando em alguns casos a 100%, dependendo das regras estabelecidas em cada programa.
Para aderir, o contribuinte precisa aceitar as condições do programa dentro de um prazo determinado. Isso inclui a confissão da dívida, o que impede que ela seja questionada judicialmente no futuro. O pagamento pode ser feito à vista, com descontos maiores, ou em parcelas que se estendem por vários meses ou anos.
Vale a pena aderir a um Refis?
A decisão de participar de um programa de anistia fiscal exige análise. A principal vantagem é a redução significativa do valor total da dívida, tornando a quitação mais viável e permitindo que o contribuinte limpe seu nome ou o CNPJ da empresa.
Isso evita consequências mais graves, como o bloqueio de bens, o impedimento para emitir certidões negativas de débito ou a exclusão de regimes tributários especiais, como o Simples Nacional. Para empresas, regularizar a situação fiscal é fundamental para obter crédito e participar de licitações públicas.
Por outro lado, é preciso ter certeza de que será possível arcar com as parcelas do acordo. O não pagamento de uma das prestações geralmente leva ao cancelamento do benefício. Com isso, a dívida volta ao seu valor original, com todas as multas e juros, e o valor já pago é apenas abatido do total.
É recomendável consultar os sites oficiais da Receita Federal, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou das secretarias de fazenda de estados e municípios para verificar os programas ativos e suas condições.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.