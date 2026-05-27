Anjo da guarda: o que as diferentes religiões dizem sobre o tema?

A ideia de um ser espiritual dedicado a proteger e guiar cada indivíduo atravessa culturas e milênios, manifestando-se de diferentes formas em várias religiões. Conhecido popularmente como anjo da guarda, esse conceito reflete uma busca universal por amparo e conexão com o divino, oferecendo conforto em momentos de dificuldade.

Embora a imagem mais comum seja a de uma figura alada, a interpretação desse protetor varia significativamente entre as doutrinas. Cada crença oferece uma perspectiva única sobre a natureza, a missão e a forma de se relacionar com esses guardiões espirituais.

A visão no catolicismo

Para a Igreja Católica, os anjos da guarda são seres celestiais enviados por Deus para acompanhar cada pessoa desde o nascimento até a morte. Sua função é iluminar, guardar, reger e governar, protegendo contra perigos físicos e espirituais e guiando a alma no caminho da salvação. O Catecismo da Igreja Católica confirma essa crença, celebrada anualmente em 2 de outubro, no Dia dos Santos Anjos da Guarda. A devoção popular se manifesta em orações, como a tradicional:

Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém.

Guias e mentores no espiritismo

O espiritismo, codificado por Allan Kardec, aborda a figura do protetor espiritual de uma maneira distinta. Em vez de anjos, a doutrina fala em espíritos protetores, guias ou mentores. São espíritos mais evoluídos, com os quais temos afinidade, que assumem a missão de nos auxiliar em nossa jornada terrena. O objetivo é orientar moralmente e ajudar no progresso espiritual, agindo por meio da intuição e da inspiração.

Proteção nas religiões de matriz africana

Em religiões como a Umbanda e o Candomblé, a proteção espiritual está ligada aos Orixás e às entidades que se manifestam durante os rituais. Cada pessoa é "filha" de um ou mais Orixás, que governam sua cabeça e influenciam sua personalidade e destino. Além disso, entidades como caboclos, pretos-velhos e exus atuam como guias e protetores, oferecendo conselhos, limpeza espiritual e amparo nas dificuldades do dia a dia.

Guardiões nas culturas indígenas

Nas diversas cosmologias dos povos indígenas do Brasil, a ideia de proteção espiritual também se faz presente, muitas vezes ligada à natureza e à ancestralidade. Não se trata de um "anjo" no sentido abraâmico, mas de espíritos de animais, plantas ou antepassados que atuam como guardiões, oferecendo força, sabedoria e proteção tanto para o indivíduo quanto para toda a comunidade.

Outras interpretações

A noção de um guardião espiritual não é exclusiva dessas religiões. No judaísmo, acredita-se que anjos podem ser enviados por Deus para missões específicas de proteção. No islamismo, existem os anjos escribas (Kiraman Katibin), que registram as boas e más ações de cada pessoa. Na filosofia grega antiga, o conceito de "daimon" representava um espírito divino que acompanhava o indivíduo. Em tradições orientais, como no budismo, a figura do Bodhisattva — um ser iluminado que adia seu próprio nirvana para ajudar a humanidade — pode ser vista como uma forma de protetor compassivo para todos os seres, em vez de um guardião individual.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.