Saque-aniversário x saque-rescisão: entenda a diferença de uma vez
As duas modalidades de saque do FGTS geram muitas dúvidas; veja um comparativo completo para entender qual se encaixa melhor no seu perfil financeiro
compartilheSIGA
Trabalhadores com saldo no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) precisam escolher entre duas formas de acesso ao dinheiro: o saque-rescisão e o saque-aniversário. A decisão é relevante, pois as duas modalidades oferecem vantagens distintas e entender como cada uma funciona é fundamental para tomar a melhor decisão para sua vida financeira.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Saque-rescisão: a regra padrão
O saque-rescisão é a modalidade padrão do FGTS. Nela, o trabalhador que é demitido sem justa causa tem o direito de sacar o valor integral de sua conta no fundo. Esse montante inclui todo o saldo acumulado e a multa rescisória de 40% paga pelo empregador.
Essa opção funciona como uma segurança financeira, garantindo um recurso imediato para cobrir despesas durante o período de desemprego. Quem não opta ativamente pelo saque-aniversário permanece automaticamente nessa categoria.
Saque-aniversário: um dinheiro extra todo ano
Já o saque-aniversário é uma modalidade opcional. Quem adere a ela pode retirar uma parte do saldo do FGTS anualmente, sempre no mês do seu aniversário. O valor liberado varia conforme o montante total na conta, seguindo uma tabela de percentuais e parcelas adicionais fixas. O trabalhador tem até o último dia útil do segundo mês subsequente ao de seu aniversário para realizar o saque.
A grande desvantagem é que, ao escolher o saque-aniversário, o trabalhador perde o direito de sacar o saldo total da conta em caso de demissão sem justa causa. Nessa situação, ele poderá retirar apenas o valor referente à multa de 40% paga pela empresa.
Qual modalidade escolher?
A escolha ideal depende do perfil e dos objetivos de cada pessoa. O saque-rescisão é mais indicado para quem não possui outra reserva de emergência e prioriza a segurança financeira em caso de perda do emprego. Ele funciona como um colchão de proteção para momentos de instabilidade.
Por outro lado, o saque-aniversário pode ser vantajoso para quem tem disciplina financeira, possui outras fontes de reserva e deseja usar o dinheiro para um objetivo específico, como investir, amortizar um financiamento ou realizar um projeto pessoal.
Como mudar de modalidade?
A adesão ao saque-aniversário é feita pelo aplicativo FGTS. É importante saber que, caso o trabalhador queira voltar para o saque-rescisão, a mudança só será efetivada no primeiro dia do 25º mês após a solicitação. Durante esse período de carência de dois anos, ele permanece na modalidade de saque-aniversário.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.