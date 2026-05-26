Saque-aniversário x saque-rescisão: entenda a diferença de uma vez

Trabalhadores com saldo no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) precisam escolher entre duas formas de acesso ao dinheiro: o saque-rescisão e o saque-aniversário. A decisão é relevante, pois as duas modalidades oferecem vantagens distintas e entender como cada uma funciona é fundamental para tomar a melhor decisão para sua vida financeira.

Saque-rescisão: a regra padrão

O saque-rescisão é a modalidade padrão do FGTS. Nela, o trabalhador que é demitido sem justa causa tem o direito de sacar o valor integral de sua conta no fundo. Esse montante inclui todo o saldo acumulado e a multa rescisória de 40% paga pelo empregador.

Essa opção funciona como uma segurança financeira, garantindo um recurso imediato para cobrir despesas durante o período de desemprego. Quem não opta ativamente pelo saque-aniversário permanece automaticamente nessa categoria.

Saque-aniversário: um dinheiro extra todo ano

Já o saque-aniversário é uma modalidade opcional. Quem adere a ela pode retirar uma parte do saldo do FGTS anualmente, sempre no mês do seu aniversário. O valor liberado varia conforme o montante total na conta, seguindo uma tabela de percentuais e parcelas adicionais fixas. O trabalhador tem até o último dia útil do segundo mês subsequente ao de seu aniversário para realizar o saque.

A grande desvantagem é que, ao escolher o saque-aniversário, o trabalhador perde o direito de sacar o saldo total da conta em caso de demissão sem justa causa. Nessa situação, ele poderá retirar apenas o valor referente à multa de 40% paga pela empresa.

Qual modalidade escolher?

A escolha ideal depende do perfil e dos objetivos de cada pessoa. O saque-rescisão é mais indicado para quem não possui outra reserva de emergência e prioriza a segurança financeira em caso de perda do emprego. Ele funciona como um colchão de proteção para momentos de instabilidade.

Por outro lado, o saque-aniversário pode ser vantajoso para quem tem disciplina financeira, possui outras fontes de reserva e deseja usar o dinheiro para um objetivo específico, como investir, amortizar um financiamento ou realizar um projeto pessoal.

Como mudar de modalidade?

A adesão ao saque-aniversário é feita pelo aplicativo FGTS. É importante saber que, caso o trabalhador queira voltar para o saque-rescisão, a mudança só será efetivada no primeiro dia do 25º mês após a solicitação. Durante esse período de carência de dois anos, ele permanece na modalidade de saque-aniversário.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.