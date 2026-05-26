O que acontece com a saúde mental e física durante o encarceramento?

A vida atrás das grades impõe uma ruptura drástica com a rotina, e os impactos na saúde de uma pessoa vão muito além da perda de liberdade. O encarceramento afeta diretamente o bem-estar físico e mental, desencadeando uma série de transformações que podem deixar marcas permanentes. O ambiente prisional, com suas regras rígidas, superlotação e isolamento, cria um cenário propício para o desenvolvimento de novas doenças e o agravamento de condições preexistentes.

O confinamento e a constante tensão são gatilhos poderosos para transtornos psicológicos. A perda de autonomia, o distanciamento da família e a convivência em um ambiente hostil contribuem para o surgimento de quadros de ansiedade, depressão e estresse pós-traumático. A falta de privacidade e a exposição contínua a situações de perigo mantêm o sistema nervoso em alerta, o que desgasta a saúde mental ao longo do tempo.

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Mudanças no corpo

A alimentação, um dos pilares do bem-estar, costuma ser uma das primeiras a sofrer. A dieta oferecida no sistema prisional é geralmente desbalanceada, com excesso de carboidratos e sódio e pouca oferta de frutas, legumes e verduras. Esse padrão alimentar contribui para o ganho de peso, aumento da pressão arterial, diabetes e deficiências vitamínicas.

Além da nutrição inadequada, o sedentarismo se torna a regra. As oportunidades para a prática de atividades físicas são limitadas, e as celas superlotadas restringem a movimentação. A falta de exercício leva à perda de massa muscular, problemas circulatórios e aumenta o risco de doenças cardiovasculares. O ambiente fechado e com pouca ventilação também facilita a proliferação de doenças infecciosas, como a tuberculose.

Essas condições não se limitam ao período de reclusão. Os problemas de saúde desenvolvidos ou agravados na prisão frequentemente acompanham a pessoa após a sua libertação. O tratamento de doenças crônicas é dificultado, e os traumas psicológicos podem complicar a reintegração social e profissional. A experiência do encarceramento, portanto, deixa sequelas profundas que exigem atenção contínua muito depois do cumprimento da pena.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.