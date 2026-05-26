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Como mudanças bruscas na alimentação impactam o corpo e o cérebro

A transição de uma dieta variada para um cardápio restrito e repetitivo, comum em alguns ambientes institucionais, costuma gerar reações que vão muito além da simples insatisfação com o sabor das refeições

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
26/05/2026 16:16

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Como mudanças bruscas na alimentação impactam o corpo e o cérebro
Dietas restritivas e repetitivas, mesmo saudáveis, podem afetar o humor e o bem-estar mental, gerando apatia e frustração. crédito: Estado de Minas/ Imagem gerada por IA

Mudanças bruscas e involuntárias na alimentação podem provocar impactos significativos no corpo e na mente. A transição de uma dieta variada para um cardápio restrito e repetitivo, comum em alguns ambientes institucionais, costuma gerar reações que vão muito além da simples insatisfação com o sabor das refeições.

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O corpo é um dos primeiros a sentir os efeitos dessa adaptação repentina. Embora a redução de alimentos ultraprocessados possa parecer positiva em um primeiro momento, dietas muito limitadas frequentemente apresentam pouca variedade e baixa densidade nutricional, o que pode comprometer o bem-estar físico e emocional ao longo do tempo.

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A ausência de nutrientes essenciais é um dos primeiros problemas. Vitaminas do complexo B, ferro, magnésio e zinco, fundamentais para a produção de energia e o bom funcionamento do cérebro, podem ficar em falta. O resultado direto é uma sensação constante de cansaço, fraqueza muscular e dificuldade de concentração.

A saúde intestinal, muitas vezes chamada de "segundo cérebro", também é afetada. Uma dieta pobre em fibras e diversidade de vegetais altera a microbiota intestinal. Conforme estudos recentes sobre o eixo intestino-cérebro, publicados entre 2024 e 2025, esse desequilíbrio pode comprometer o sistema imunológico e influenciar diretamente o humor.

Do prato ao humor: o impacto mental

A conexão entre o que comemos e como nos sentimos é direta. O cérebro precisa de combustível de qualidade para funcionar bem. A falta de nutrientes específicos, como o triptofano (presente em alimentos como ovos, nozes, sementes e peru), pode diminuir a produção de serotonina, o neurotransmissor associado ao bem-estar.

Além da química cerebral, o fator psicológico tem um peso enorme. A perda de autonomia sobre a própria alimentação gera estresse e uma sensação de perda de controle. Essa imposição pode intensificar sentimentos de frustração, irritabilidade e até mesmo quadros de ansiedade.

A monotonia alimentar também contribui para o desânimo. Comer a mesma coisa todos os dias elimina o prazer e o conforto social que a comida proporciona, transformando a refeição em uma obrigação sem satisfação. A combinação de carências nutricionais e estresse psicológico pode se manifestar em diversos sintomas, como:

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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