Qual o poder real de um governador? O que ele pode ou não pode fazer

O governador de um estado é a figura máxima do Poder Executivo em nível estadual, com a responsabilidade de administrar os interesses públicos e definir os rumos da gestão. Ele tem o poder de sancionar ou vetar leis aprovadas pelos deputados estaduais e é o comandante supremo das Polícias Militar e Civil, decidindo sobre as estratégias de segurança pública.

Na prática, o dia a dia de um governador envolve a gestão de um orçamento bilionário, que impacta diretamente a vida dos cidadãos. É com esses recursos que se investe na construção e manutenção de escolas, hospitais, estradas e outros serviços essenciais. A escolha dos secretários de estado, como os da Saúde, Educação e Fazenda, também é uma de suas principais atribuições.

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Essas nomeações são estratégicas, pois são os secretários que executam as políticas públicas idealizadas pelo chefe do executivo. Além disso, o governador representa o estado em negociações com o governo federal, outros estados e até mesmo com representantes de outros países, buscando investimentos e parcerias.

O que o governador pode fazer

As atribuições de um governador são amplas e definidas pela Constituição Federal e pela Constituição do respectivo estado. Entre as principais, estão:

Administração estadual: gerenciar a máquina pública, incluindo secretarias, autarquias e empresas estatais.

Segurança pública: comandar a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Técnico-Científica e o Corpo de Bombeiros.

Planejamento e orçamento: elaborar e enviar à Assembleia Legislativa as propostas do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e do Orçamento Anual (LOA).

Sanção e veto de leis: aprovar ou rejeitar total ou parcialmente projetos de lei votados pelos deputados estaduais.

Decretos e nomeações: editar decretos para regulamentar leis e nomear pessoas para cargos de confiança, como secretários e diretores de órgãos públicos.

Quais são os limites do poder

Apesar da autoridade, o poder de um governador não é absoluto. Ele é fiscalizado por outros poderes e órgãos de controle. A Assembleia Legislativa, por exemplo, pode derrubar vetos e tem a palavra final sobre o orçamento. Caso o governador cometa crimes de responsabilidade, são os deputados estaduais que podem abrir um processo de impeachment.

O Poder Judiciário estadual também atua como um freio, podendo julgar a constitucionalidade das leis e dos atos do governador. Por exemplo, se um decreto estadual contrariar a Constituição, o Tribunal de Justiça pode suspender seus efeitos. O Tribunal de Contas do Estado (TCE) fiscaliza a aplicação dos recursos públicos, e o Ministério Público investiga possíveis irregularidades. Por fim, toda a sua atuação deve estar em conformidade com as leis federais e a Constituição do Brasil.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.