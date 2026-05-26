Moisés Leal: do picolé aos R$ 4,5 milhões de vendas no TikTok Shop

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Usando apenas um celular e poder de persuasão, o vendedor e influenciador Moisés Leal faturou R$ 4,5 milhões em abril no TikTok Shop. Ele vendeu 100 mil produtos em 30 dias, quebrando um recorde na plataforma e alcançando o primeiro lugar no mês.

Segundo dados da Kalodata, plataforma especializada em análise do TikTok Shop, Moisés Leal já conquistou por quatro vezes o primeiro lugar mensal entre os afiliados que mais venderam no Brasil.

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Da rua ao topo do TikTok

A experiência de Leal com vendas começou na infância. "Ainda criança, vendia picolé nas ruas. Depois trabalhei como auxiliar de escritório por meio do programa Jovem Aprendiz, fui vendedor da Polishop, chapeiro em hamburgueria e também técnico em planejamento", conta.

Com o tempo, começou a empreender. Teve barbearia, loja de roupas e de eletrônicos, mas decidiu focar totalmente no digital. Ele afirma que cada experiência e dificuldade ao longo do caminho ajudaram a construir o profissional que se tornou.

Moisés destaca que estudava comportamento do consumidor e criação de vídeos com foco em conversão muito antes da existência do TikTok Shop. Em 2023, ele se destacou no Kwai Shop, permanecendo por meses entre os maiores vendedores da plataforma.

“Quando o TikTok Shop iniciou sua operação no Brasil, em 2025, adaptei minhas estratégias e rapidamente me tornei o afiliado número 1 da plataforma no país”, explica. "O primeiro grande marco veio com mais de 65 mil produtos vendidos em apenas 30 dias. Depois, em abril de 2026, quebrei meu próprio recorde ao ultrapassar 100 mil produtos vendidos em um único mês, gerando aproximadamente R$ 4,4 milhões em faturamento para lojas parceiras por meio do perfil @lealrecomendal."

Atualmente, o vendedor atua em dois perfis: o @lealrecomenda, focado em vendas como afiliado, e o @moisesleall, voltado para estratégias, bastidores e ensinamentos sobre criação de conteúdo. Somando todas as redes sociais, ele consolidou uma audiência de mais de 8 milhões de seguidores.

Ele também ensina outras pessoas a faturarem na plataforma. "Já são mais de 5 mil alunos aprendendo minhas estratégias e métodos para transformar vídeos simples em ferramentas reais de faturamento. Meu objetivo é mostrar que qualquer pessoa, com um celular na mão, estratégia e consistência, consegue mudar completamente de vida por meio da internet. E essa história está só começando".

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.