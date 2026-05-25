Capim dourado: o artesanato sustentável do Tocantins que conquista o mundo
O 'ouro do Jalapão' se transforma em bijuterias e peças de decoração cobiçadas; descubra a história e a tradição por trás dessa arte sustentável
compartilheSIGA
Diretamente do coração do Brasil, no Jalapão, em Tocantins, surge um artesanato que brilha como ouro e conquista admiradores em todo o mundo. O capim dourado, uma planta de haste fina e cor naturalmente reluzente, é a matéria-prima para a criação de bijuterias e peças de decoração que unem sofisticação, tradição e sustentabilidade.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A arte de trançar o capim dourado é uma herança cultural passada por gerações. A técnica tem origem nos saberes do povo indígena Xerente e foi assimilada e desenvolvida pelas comunidades quilombolas da região a partir dos anos 1920, especialmente em Mumbuca. É lá que artesãos, majoritariamente mulheres, transformam as delicadas hastes em verdadeiras obras de arte.
Leia Mais
Folhas de espécies do Cerrado são transformadas em peças de artesanato
Mulheres do cerrado se unem em cooperativa com foco na sustentabilidade
Xique Xique: Origem Atelier e Mary Arantes lançam coleção de cerâmicas
O processo é inteiramente manual e respeita o ciclo da natureza. A colheita do capim dourado é regulamentada por lei e só pode ocorrer uma vez ao ano, entre 20 de setembro e 30 de novembro. Essa regra garante que a planta se regenere, pois na colheita as flores são cortadas e espalhadas no solo para gerar novas sementes.
Do sertão para as vitrines
Após a colheita, as hastes são costuradas com a fibra extraída da folha da palmeira de buriti, que funciona como uma linha resistente e maleável. Com agulha e paciência, os artesãos dão forma a uma variedade impressionante de produtos, que incluem:
Brincos, colares e pulseiras
Bolsas e chapéus
Mandalas e sousplats
Caixas e objetos decorativos
O resultado é um produto leve, durável e com um brilho único que não desbota com o tempo. Cada peça carrega não apenas a beleza do "ouro do Jalapão", mas também a história e a força das comunidades que mantêm viva essa tradição.
O artesanato em capim dourado se tornou uma importante fonte de renda para centenas de famílias no Tocantins. A valorização do trabalho manual e sustentável abriu portas para o mercado nacional e internacional, levando a cultura da região para vitrines e feiras de design em diversos países.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.