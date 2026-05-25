Por que gostamos tanto de loterias? A psicologia por trás da aposta

A cena se repete diariamente em casas lotéricas por todo o Brasil: milhões de pessoas marcam seus números, pagam por um bilhete e alimentam a mesma esperança de ter a vida transformada. O fascínio por jogos vai muito além da matemática, mergulhando em gatilhos psicológicos poderosos que explicam por que continuamos a apostar, mesmo com chances mínimas de vitória.

O principal motor dessa atração é o chamado “viés do otimismo”. Nosso cérebro tende a superestimar a probabilidade de eventos positivos acontecerem conosco. Focamos no prêmio milionário e na fantasia do que faríamos com o dinheiro, ignorando as estatísticas desfavoráveis. Para contextualizar, a chance de acertar as 15 dezenas da Lotofácil é de 1 em cerca de 3,2 milhões, enquanto na Quina a probabilidade de levar o prêmio principal é de 1 em mais de 24 milhões. Mesmo assim, o baixo custo de uma aposta, comparado ao retorno gigantesco, torna esse sonho acessível.

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O prazer está na jornada, não no destino

A neurociência ajuda a explicar o ciclo. O simples ato de comprar um bilhete e a antecipação do sorteio liberam dopamina, o neurotransmissor associado ao prazer e à recompensa. Estudos mostram que o cérebro libera dopamina não apenas na antecipação, mas também nas “quase vitórias”, quando chegamos perto de acertar os números, intensificando a sensação de que o prêmio está ao alcance. A emoção não está apenas em ganhar, mas no processo de sonhar e esperar.

Essa sensação é reforçada pelo aspecto social do jogo. Conversas sobre os números sorteados, a formação de bolões com amigos e colegas de trabalho e a partilha coletiva do sonho criam um senso de comunidade. O hábito de jogar se transforma em um ritual, uma tradição que conecta as pessoas em torno de um objetivo comum.

O medo de ficar de fora

Outro fator psicológico relevante é a chamada “aversão ao arrependimento” (regret aversion), um conceito estudado pela economia comportamental. Muitas pessoas jogam os mesmos números por anos e temem a sensação de que, justamente na semana em que não apostaram, seus números sejam sorteados. Esse medo de perder a “grande chance” é um motivador poderoso para manter a aposta, transformando o jogo em uma espécie de seguro contra o arrependimento futuro.

É importante, contudo, diferenciar o jogo recreativo do compulsivo. Enquanto para a maioria a loteria é um passatempo inofensivo que alimenta a esperança, para uma minoria pode se tornar um vício com consequências financeiras e emocionais graves. Reconhecer os sinais do jogo problemático é fundamental para manter a prática no campo do entretenimento.

No fim, a loteria é menos sobre ganhar e mais sobre a permissão para sonhar. Por um valor simbólico, compramos a possibilidade, mesmo que remota, de um futuro sem preocupações financeiras. E essa esperança, por si só, já tem um valor inestimável para a mente humana.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.