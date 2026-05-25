Lei da Ficha Limpa: que crimes podem barrar um candidato em 2026?

A Lei Complementar nº 135, mais conhecida como Lei da Ficha Limpa, representa um marco na legislação eleitoral brasileira. Sancionada em 2010, ela estabelece critérios rigorosos de inelegibilidade para proteger a administração pública e a moralidade no exercício de mandatos, impedindo que políticos condenados por determinados crimes possam concorrer a cargos públicos.

O principal critério para a aplicação da lei é a condenação criminal proferida por um órgão colegiado. Isso significa que a decisão de um único juiz não é suficiente para barrar uma candidatura. É necessária a confirmação da sentença por um tribunal composto por vários desembargadores ou ministros, mesmo que ainda exista a possibilidade de recurso a instâncias superiores.

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A partir da condenação por um órgão colegiado, o político fica impedido de se candidatar. A inelegibilidade se estende durante todo o cumprimento da pena e por mais oito anos após o seu término. Na prática, o prazo de oito anos só começa a ser contado depois que a sentença é integralmente cumprida, impedindo que o tempo de prisão seja descontado do período de afastamento da vida pública.

Quais crimes tornam um candidato ficha-suja?

A lista de crimes que podem enquadrar um político na Lei da Ficha Limpa é extensa e abrange diversas áreas. A intenção é afastar das eleições pessoas condenadas por atos que atentam contra o patrimônio público e a sociedade. Confira os principais:

Crimes contra a administração pública: incluem corrupção, peculato (desvio de dinheiro público), concussão e improbidade administrativa que resulte em enriquecimento ilícito e dano ao erário.

Crimes contra o sistema financeiro e a economia popular: abrangem delitos como gestão fraudulenta de instituições financeiras e evasão de divisas.

Lavagem de dinheiro ou ocultação de bens: condenações por esconder ou dissimular a origem de recursos obtidos ilegalmente.

Crimes eleitorais graves: como compra de votos, fraude, abuso de poder econômico ou político, desde que a punição seja a cassação do registro ou do diploma.

Crimes hediondos: incluem tráfico de drogas, tortura, terrorismo, homicídio qualificado, estupro e outros crimes graves definidos por lei.

Organização criminosa: formação de estruturas para cometer crimes (terminologia que substitui o antigo 'formação de quadrilha').

Além das condenações criminais, a lei também prevê a inelegibilidade para aqueles que tiveram suas contas públicas rejeitadas por irregularidade insanável e ato doloso de improbidade administrativa, quando exercendo cargos ou funções públicas. A análise final sobre a aplicação da lei em cada candidatura é responsabilidade da Justiça Eleitoral, que avalia os pedidos de registro antes do início das eleições.

É importante notar que a Lei da Ficha Limpa é alvo de debates constantes no Congresso Nacional. Em 2026, por exemplo, estão sendo discutidas propostas que visavam alterar pontos da legislação, incluindo a possível redução do prazo de inelegibilidade, o que demonstra que as regras para as eleições futuras podem passar por novas mudanças.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.