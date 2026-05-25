Mulheres na política: bancada feminina cresce e busca mais espaço

A presença feminina na política brasileira alcançou um novo patamar, mas a jornada por mais espaço e representatividade segue como um desafio central. Atualmente, o Congresso Nacional conta com 91 deputadas federais, o que corresponde a 18,7% do total de 513 cadeiras na Câmara. No Senado, são 16 senadoras, representando 19,8% dos 81 assentos.

Embora esses números configurem a maior bancada feminina da história, eles ainda deixam o Brasil na 133ª posição no ranking mundial de participação feminina no Parlamento, segundo dados da União Interparlamentar e da ONU Mulheres. O crescimento, ainda que gradual, reflete um movimento contínuo da sociedade por um parlamento que espelhe melhor a sua diversidade demográfica, onde as mulheres são mais da metade da população.

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A ampliação da bancada feminina traz consigo um foco renovado em pautas que, por muito tempo, foram secundárias na agenda política nacional. O impacto vai além do simbólico, influenciando diretamente a formulação de leis e políticas públicas que afetam milhões de brasileiras em seu dia a dia.

As pautas em destaque

A atuação das parlamentares se concentra em eixos prioritários que buscam corrigir desigualdades históricas e garantir direitos fundamentais. Entre as principais bandeiras defendidas por elas, destacam-se quatro áreas principais:

combate à violência contra a mulher: fortalecimento da Lei Maria da Penha, criação de políticas de proteção a vítimas e o endurecimento de penas para crimes de feminicídio.

igualdade salarial e autonomia econômica: projetos que visam garantir remuneração igual para trabalho igual, além de incentivos ao empreendedorismo feminino e à qualificação profissional.

saúde e direitos reprodutivos: ampliação do acesso a serviços de saúde, incluindo planejamento familiar, assistência pré-natal e combate à mortalidade materna.

mais mulheres no poder: defesa de mecanismos que incentivem e viabilizem a participação feminina em todas as esferas de decisão, da política partidária aos cargos de liderança no setor privado.

Esse movimento por mais espaço não se restringe a Brasília. A atuação de parlamentares em âmbitos estaduais e municipais fortalece o debate público e ajuda a construir uma base sólida para que a representatividade feminina avance de forma consistente em todo o país.

O desafio agora é transformar o crescimento numérico em avanços legislativos concretos. A articulação entre as parlamentares, superando diferenças partidárias, tem sido uma estratégia fundamental para aprovar projetos e garantir que a perspectiva de gênero seja considerada em todas as votações importantes do Congresso.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.