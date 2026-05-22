Decoração 'pet friendly': dicas para ter uma casa bonita e segura para eles

Conciliar uma casa bem decorada com a presença de cães e gatos é mais simples do que parece. Com escolhas inteligentes, é possível criar um ambiente seguro e confortável para os animais sem abrir mão do estilo. A chave está em adaptar materiais, móveis e objetos para uma convivência harmoniosa.

O segredo para um lar bonito e funcional começa na seleção dos materiais certos, que resistam ao dia a dia com os animais. Investir em móveis e revestimentos duráveis e fáceis de limpar faz toda a diferença para manter a casa sempre em ordem e evitar acidentes.

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Móveis e tecidos à prova de pets

Na hora de escolher o sofá, poltronas ou cadeiras, opte por tecidos resistentes e de trama fechada, que não desfiam com facilidade. Materiais como Suede, Acquablock, lona e couro sintético são excelentes opções, pois dificultam o acúmulo de pelos e são simples de limpar, geralmente com apenas um pano úmido.

Evite tecidos delicados, como linho, seda e veludo, que podem ser danificados facilmente pelas unhas dos animais. Em relação aos móveis, prefira peças com cantos arredondados para prevenir acidentes. Materiais como madeira maciça ou metal costumam ser mais resistentes a arranhões do que opções laqueadas ou mais frágeis.

Como escolher as plantas certas

Manter o verde em casa é possível, desde que as espécies escolhidas não sejam tóxicas para cães e gatos. Muitos animais, por curiosidade, podem morder ou ingerir folhas e flores, o que representa um grande risco. Algumas plantas seguras para ter em casa são:

Orquídeas

Bromélias

Palmeira-areca

Violeta-africana

Peperômia

Ervas aromáticas como alecrim e manjericão

Apesar de muitas suculentas serem seguras, é fundamental verificar a espécie, pois algumas podem ser tóxicas.

Por outro lado, plantas comuns na decoração são perigosas e devem ser evitadas. Entre as principais estão: lírio (particularmente para gatos, em quem pode causar insuficiência renal aguda), comigo-ninguém-pode, jiboia (muito comum em interiores, causa irritação na boca, vômitos e dificuldade para engolir), espada-de-são-jorge e azaleia.

Mesmo plantas não tóxicas podem causar desconforto gastrointestinal se ingeridas em grande quantidade. Fique atento a sinais de intoxicação, como salivação excessiva, vômitos ou letargia, e consulte sempre um médico veterinário em caso de dúvida ou acidente.

Integrando o espaço do animal na decoração

A caminha, os potes de ração e os brinquedos não precisam ser um ponto de desordem no ambiente. Hoje, o mercado oferece diversas opções de acessórios para pets com design moderno, que se integram à decoração. Caminhas que parecem pequenos sofás ou cestos de fibras naturais são um bom exemplo.

Para os brinquedos, utilize cestos organizadores que combinem com o estilo da sala ou do quarto. Os potes de água e comida também podem ser charmosos, com modelos de cerâmica, inox ou madeira. Organizar um "cantinho do pet" bem definido ajuda a manter a casa arrumada e torna o espaço do animal parte da composição do lar.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.